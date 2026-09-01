¿Cómo será el operativo en Córdoba por la visita del papa León XIV?

El Gobierno de Córdoba comenzó a ultimar los detalles del operativo especial por la visita del papa León XIV , una jornada para la que las autoridades estiman que podrían movilizarse más de un millón y medio de personas .

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El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros , explicó que ya se realizaron recorridas por los principales lugares que formarán parte del itinerario del Pontífice y que de la organización participan representantes del Vaticano, funcionarios nacionales y autoridades cordobesas.

Entre quienes participaron de las reuniones estuvo el nuncio apostólico y también José Jairo Salas, enviado por el Papa para trabajar en la organización del evento.

Uno de los puntos principales del recorrido será el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) , donde se realizará la misa central.

Posteriormente, León XIV se trasladará hasta el Arzobispado de Córdoba, donde está previsto que almuerce, y luego continuará con una actividad en la Catedral. Una vez finalizada esa instancia regresará al aeropuerto y, de acuerdo con el cronograma previsto hasta el momento, cerca de las 18 partirá hacia Buenos Aires.

La magnitud de la convocatoria obligará a implementar un amplio dispositivo que involucrará especialmente las áreas de seguridad y tránsito.

Cortes de tránsito y una zona blindada

Papa León XIV.

Entre otras medidas, anticipó cortes sobre Circunvalación y avenida Colón, mientras que el centro de la ciudad permanecerá “absolutamente blindado” desde 24 horas antes.

Además, el gobernador Martín Llaryora analiza establecer un asueto administrativo extraordinario en caso de que el Gobierno nacional no adopte una medida similar.

“Es una actividad absolutamente inédita e histórica para Córdoba, con más de un millón y medio de personas en la calle”, aseguró el ministro de Seguridad al dimensionar el movimiento que esperan para esa jornada.

Como antecedente, las autoridades recordaron que Juan Pablo II visitó Córdoba en 1987 y reunió alrededor de 500.000 personas. Esta vez, el Gobierno provincial espera una concurrencia significativamente mayor.