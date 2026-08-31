Visita del Papa León XIV al país: "Está muy entusiasmado", dijeron desde la Conferencia Episcopal

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) mantuvo un encuentro con Karina Milei para ultimar detalles de cara a la llegada del Papa León XIV al país. Además, una comitiva del Vaticano visitó los lugares donde se esperan los actos del santo padre para verificar que cumplen las exigencias que fija la Santa Sede.

El presidente de la CEA, Marcelo Colombo, y su secretario general, Raúl Pizarro, fueron los interlocutores de la Iglesia en la reunión que tuvo lugar en la Casa Rosada y estuvo centrada, según confirmó el propio Colombo, en la agenda del viaje apostólico. “Nos hemos concentrado en esa agenda porque está presente la delegación papal”, afirmó.

Así también representantes del Gobierno, de la Cancillería y de la Nunciatura Apostólica mantuvieron una reunión para avanzar en la coordinación de las distintas áreas involucradas en la organización de la agenda y en la planificación de los eventos previstos para la estadía del pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre.

Según adelantó Colombo, el Papa León XIV arribaría a la Argentina el domingo 8 de noviembre por la tarde y ese primer día estaría reservado para encuentros de carácter protocolar, “en general están previstos los encuentros de naturaleza protocolar con el señor presidente, con las distintas autoridades nacionales, provinciales, con los referentes de la sociedad civil”, detalló el titular de la CEA.

El encuentro con el presidente Javier Milei tendrá un formato bilateral, en tanto el Papa viajará también en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Esa dimensión institucional explica el rol central que cumple el Gobierno nacional en la coordinación del operativo, con Karina Milei a cargo de la articulación política desde la Casa Rosada.

La avanzada vaticana también recorrió varios de los escenarios previstos para la estadía del pontífice. Colombo enumeró los sitios visitados: el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo; el Palacio Libertad —ex Centro Cultural Kirchner— y el Palacio San Martín. También se incluyó en el circuito la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se proyecta un encuentro del Papa con representantes del mundo laboral y productivo.

El encuentro con los jóvenes, en tanto, quedaría para el martes a la noche. Colombo admitió no recordar con precisión qué otra actividad estaba prevista para el domingo por la noche. La definición de ese punto, al igual que la del lugar donde se realizará el acto juvenil —con el estadio Monumental de River Plate y la avenida 9 de Julio como alternativas en análisis— dependen de la validación final que emitirá Roma al concluir las inspecciones.

Papá León XIV

“El Papa León XIV está muy entusiasmado”

Previo a estas reuniones, Colombo y Pizarro mantuvieron una audiencia con León XIV en el Vaticano. El presidente de la CEA describió ese encuentro y destacó el estado de ánimo del pontífice. “El Papa está muy entusiasmado y nos llena también de expectativas”, afirmó.

Colombo enumeró los públicos que el Papa tiene previstos encontrar durante su estadía en el país: jóvenes, consagrados, religiosos, familias, movimientos sociales, voluntarios, trabajadores y personas vinculadas al mundo de la producción y señaló que el Papa tiene un vínculo con América Latina forjado durante su experiencia como misionero en el Perú.

“Además recibe información permanente a través de los organismos vaticanos, las nunciaturas y los obispos de las distintas regiones del país”, finalizó.