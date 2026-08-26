León XIV ya tiene hospedaje en Argentina y avanza el itinerario de su visita de noviembre

El papa León XIV tendría como punto de partida de su visita a la Argentina la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires . Desde allí se desplegará un itinerario que todavía se encuentra en etapa de definición, aunque ya cuenta con algunas visitas confirmadas , según explicó Jorge Eduardo Scheining , arzobispo de Mercedes-Luján , luego de reunirse con el pontífice en el Vaticano.

El arzobispo explicó, en diálogo con Radio Mitre, que el pontífice se alojará en la Nunciatura de Buenos Aires y que el cronograma preliminar prevé su presencia en Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, Córdoba el martes 10 y Luján el miércoles 11 , manteniendo siempre esa sede como lugar de descanso.

Además, se evalúa la posibilidad de que el Papa mantenga reuniones con religiosos y seminaristas , así como con personas privadas de su libertad y personas con discapacidad .

Respecto de los preparativos para la llegada del pontífice, Scheining ratificó que durante esta semana arribó al país una delegación enviada por el Vaticano , que tendrá a su cargo ultimar los detalles vinculados con el recorrido del Papa y el operativo de seguridad previsto para su visita.

“El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, señaló el religioso.

Al mismo tiempo, de acuerdo con información a la que accedió este medio, León XIV recibirá en Roma el jueves 27 al arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, junto con el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro.

Ese encuentro tendrá un marcado carácter institucional, ya que representará la reunión entre las autoridades de la Iglesia argentina y el Pontífice, a poco más de dos meses de su visita al país. La cita se producirá mientras la Iglesia, el Vaticano y el Gobierno avanzan en la definición concreta de las propuestas iniciales para establecer el cronograma operativo de los cuatro días que permanecerá León XIV en la Argentina.

Su reunión con el Papa León XIV y los actos por definir

En relación con las actividades previstas durante la visita, el arzobispo de Mercedes-Luján explicó que el cronograma todavía se encuentra en proceso de definición y que continúan trabajando en los últimos detalles. “Vamos a tener distintos encuentros, eso es lo que se está afinando”, expresó.

Por otra parte, al referirse a la reunión que mantuvo con León XIV en el Vaticano, Scheining contó que se trató de su primer encuentro personal con el Pontífice. “Es un hombre muy agradable, muy, muy sereno, muy tranquilo, escucha, está atento. El diálogo fue muy fraterno. Charlamos de la Argentina, de la Iglesia y de su visita”.

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de diciembre (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Una de las alternativas que se analiza para el recorrido de León XIV es la posibilidad de que visite un establecimiento penitenciario, entre ellos la cárcel de Villa Devoto. Consultado específicamente sobre esa opción, Scheining reconoció que podría concretarse un encuentro del Pontífice con personas privadas de su libertad.

También permanece bajo evaluación la realización de un evento multitudinario para jóvenes en el estadio Monumental, aunque por el momento esa actividad todavía no fue confirmada.

“La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado (tiene capacidad para 85 mil personas) y nosotros queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante. La verdad es que todavía no está definido”.

Visita del papa León XIV a Argentina

Finalmente, el arzobispo explicó que la visita de León XIV a la Argentina se integrará dentro de una gira regional, que incluirá previamente una escala en Uruguay y continuará posteriormente con su llegada a Perú.