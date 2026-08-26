Las compras en el exterior se disparan y están a punto de superar todo 2025

Las compras vía courier sumaron US$751 millones entre enero y julio, un 83,9% más que en 2025. Podrían superar el total del año pasado en septiembre.

Las compras de argentinos en el exterior a través de servicios de courier continúan creciendo con fuerza . Entre enero y julio de 2026 acumularon US$751 millones , un 83,9% más que durante el mismo período del año pasado y apenas US$143 millones por debajo de todo lo registrado durante 2025.

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El crecimiento está asociado al mayor uso de plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon , además de otros sitios que ofrecen entregas puerta a puerta. Si se mantiene el ritmo actual, las estimaciones indican que durante septiembre podría superarse todo el volumen de compras realizado durante 2025 , cuando se alcanzaron US$894 millones.

Solo durante julio ingresaron compras por US$108 millones mediante servicios de courier. Aunque el monto fue inferior al observado en los tres meses anteriores, se mantuvo por encima de los US$100 millones y representó un crecimiento interanual del 15,5% .

El dato permite dimensionar el cambio registrado en poco tiempo. En 2025, las compras mediante este sistema habían alcanzado un récord de US$894 millones , frente a los US$239 millones registrados durante 2024.

Ahora, en apenas siete meses de 2026, los consumidores argentinos ya alcanzaron cerca del 84% de todo lo comprado durante el año pasado.

Cada vez más argentinos compran en plataformas internacionales

El crecimiento no se explica solamente por quienes ya acostumbraban comprar afuera. También se incorporaron nuevos consumidores. Según datos de Kantar y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el 18% de los argentinos realizó su primera compra internacional durante el primer semestre de 2026, frente al 8% registrado en 2025.

Además, seis de cada diez consumidores consultados dijeron haber realizado alguna compra online internacional, mientras que el año pasado la proporción era de cuatro de cada diez. Sin embargo, para la mayoría todavía se trata de una práctica ocasional: el 64% utiliza estos canales solamente para determinadas compras.

¿Por qué los argentinos compran afuera?

El precio aparece como la principal razón.

El 64% de los compradores aseguró encontrar precios más bajos en tiendas internacionales, frente al 55% que había mencionado ese motivo durante 2025.

También influyen otros factores:

50%: mayor variedad de marcas y modelos.

mayor variedad de marcas y modelos. 45%: posibilidad de conseguir productos que no están disponibles en Argentina.

posibilidad de conseguir productos que no están disponibles en Argentina. 45%: promociones ofrecidas por las plataformas internacionales.

El acceso a una mayor oferta y la expansión de los sistemas de envío facilitaron el crecimiento de las operaciones mediante courier.

Qué productos se compran en el exterior

Las compras internacionales abarcan distintos rubros.

Según el relevamiento, las categorías más elegidas son:

Contenidos y servicios digitales: 21%.

21%. Indumentaria y calzado no deportivo: 17%.

17%. Artículos deportivos: 16%.

16%. Pasajes y servicios turísticos: 13%.

13%. Celulares y accesorios: 12%.

12%. Computación: 12%.

12%. Belleza, joyería y relojería: 12%.

12%. Consolas, videojuegos y accesorios: 11%.

En promedio, cada comprador internacional adquiere bienes o servicios correspondientes a 2,8 categorías diferentes.

Temu y Shein fueron las plataformas que más crecieron

Entre las plataformas utilizadas por los consumidores argentinos, Temu y Shein registraron los mayores incrementos de participación.

Temu pasó del 10% al 23% , mientras que Shein avanzó del 8% al 20% .

, mientras que Shein avanzó del . Amazon, en cambio, pasó del 13% al 9%, mientras que AliExpress y Alibaba retrocedieron del 15% al 7%.

Los datos muestran un cambio en la forma de comprar en línea y un crecimiento particularmente marcado de las plataformas asiáticas.

Seis de cada diez consumidores online ya compraron alguna vez en plataformas internacionales. Precio y variedad explican gran parte del crecimiento.

El impacto sobre la industria textil argentina

El crecimiento de las compras internacionales ocurre al mismo tiempo que la industria textil argentina atraviesa una fuerte contracción.

La producción del sector cayó 25,6% interanual en mayo, mientras que el uso de la capacidad instalada se ubicó en torno al 42,2%. Además, el sector textil, confección, cuero y calzado registró en abril 15.468 empleos formales menos que un año antes, según datos difundidos por la Federación de Industrias Textiles Argentinas.

El aumento de las importaciones y de las compras directas en plataformas extranjeras agrega competencia a un sector que también enfrenta otros factores, como la menor demanda interna y la caída de la actividad.

La indumentaria, justamente, ocupa uno de los primeros lugares entre los productos buscados por quienes compran en el exterior.

Un cambio que se aceleró durante 2026

Los números muestran que las compras internacionales dejaron de ser un fenómeno reducido a un grupo pequeño de consumidores.

En siete meses se movilizaron US$751 millones, creció la cantidad de personas que realizan operaciones internacionales y plataformas como Temu y Shein ganaron rápidamente participación.

De mantenerse la tendencia, 2026 marcará un nuevo récord para las compras realizadas desde Argentina en tiendas y plataformas del exterior.