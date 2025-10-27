lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 13:19
Mundo.

Los cuatro requisitos que solicita ARCA para comprar en Temu o Shein

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer que implementará nuevos controles para regular el ingreso de mercadería del exterior.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
compras correo paquetes

Según se dio a conocer este lunes 27 de octubre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció nuevos controles para aquellas compras que se realicen en plataformas internacionales como Temu y Shein. Estas medidas tienen como objetivo regular el ingreso de mercaderías y garantizar que los envíos cumplan con las normas aduaneras vigentes.

Sobre esto, especificaron que los compradores argentinos que reciban paquetes del exterior deben realizar un trámite obligatorio en el sistema de ARCA. Este procedimiento evita demoras en las entregas y asegura que los productos ingresen al país de manera legal.

Uno por uno, los requisitos de ARCA para compras en el exterior

Estas reglas aplican a todas las plataformas de comercio electrónico, incluyendo Shein, Temu, Amazon y AliExpress. Si un envío supera alguno de estos límites, ARCA puede solicitar documentación adicional o aplicar aranceles, lo que retrasaría la entrega. Estas son las cuatro condiciones básicas para los envíos internacionales:

  1. Valor máximo del pedido: USD 3.000 por envío.
  2. Peso del paquete: Hasta 50 kilogramos.
  3. Cantidad de unidades: 3 unidades como máximo del mismo producto.
  4. Destino del producto: Uso personal exclusivo, sin fines comerciales.
arca

Cómo es el trámite que deben realizar los compradores en ARCA

Los usuarios que reciban paquetes del exterior deben confirmar la recepción en el sistema de ARCA. El proceso incluye los siguientes pasos:

  • Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
  • Acceder a la sección "Envíos Postales Internacionales".
  • Seleccionar el pedido recibido desde cualquier plataforma internacional.
  • Validar la recepción dentro de los 30 días corridos siguientes a la entrega.

Si el comprador no realiza este trámite, el sistema bloqueará nuevos envíos hasta que se regularice la situación. Este requisito busca agilizar los controles aduaneros y evitar inconvenientes en futuras compras.

