Lluvias torrenciales y "eventos extremos"¿Cómo impactará El Niño en Jujuy?

El fenómeno de El Niño ya comenzó a influir en las condiciones climáticas y podría tener efectos diferentes según cada región de Jujuy. Especialistas de la Cátedra de Agroclimatología de la Universidad Nacional de Jujuy explicaron que la Puna podría registrar todavía menos precipitaciones , mientras que en los valles existe mayor incertidumbre y posibilidad de eventos extremos.

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En diálogo con Canal 4, Mónica Valdiviezo y Rafael Hurtado , integrantes de la Cátedra de Agroclimatología de la UNJu, analizaron el escenario luego de participar de una mesa de clima convocada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

“Tenemos una región que es la Puna, donde la fase cálida, que se llama El Niño, afecta disminuyendo la precipitación. Sobre lo que precipita, que a veces es muy poco, todavía va a disminuir más”, explicó Hurtado.

El especialista recordó lo sucedido durante 2015 y 2016, cuando se registró un episodio intenso, y señaló que para este ciclo también se espera un Niño muy fuerte .

Lluvias intensas en poco tiempo

Valdiviezo explicó que El Niño también está asociado a los denominados eventos extremos, que pueden generar precipitaciones muy intensas concentradas en pocas horas.

“Puede ocurrir que la cantidad de precipitación de un mes sea de 40 milímetros y una lluvia traiga 25. Una sola lluvia ya está prácticamente cumpliendo todo lo que llovería en el mes”, detalló. Estas situaciones podrían alternarse con semanas de temperaturas elevadas, seguidas por el ingreso de frentes con temperaturas más bajas y nuevas precipitaciones.

El impacto de El Niño en Jujuy.

Incertidumbre para los valles y el campo

Uno de los puntos de mayor preocupación está relacionado con los valles cálidos y templados de Jujuy, donde los especialistas indicaron que no existe una señal estadística tan clara sobre cómo se comportarán las lluvias.

“Tenemos mucha incertidumbre con lo que puede llegar a pasar en los valles cálidos o templados”, señaló Hurtado.

Esta situación también genera preocupación en el sector productivo. Consultado sobre la posibilidad de pérdidas de cosechas, el especialista evitó hacer una proyección contundente. “Podría llevar a eso, pero no lo puedo afirmar porque sería hacer futurología. Lo que sí sabemos es que entramos en un período de incertidumbre”, sostuvo.

Cuándo se sentirán los efectos más fuertes

Según Valdiviezo, el fenómeno ya se encuentra activo y existe una probabilidad de entre 90% y 100% de atravesar un Niño intenso o fuerte.

“Ya estamos”, afirmó la especialista, y explicó que el calentamiento inusual del Océano Pacífico Ecuatorial genera cambios en la presión atmosférica que posteriormente repercuten sobre nuestro país.

Las consecuencias más importantes podrían sentirse entre diciembre y enero, aunque algunos meteorólogos proyectan que el fenómeno podría extenderse hasta el otoño de 2027.