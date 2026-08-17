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17 de agosto de 2026 - 21:43
Clima.

Argentina activa un sistema sanitario ante la llegada de El Niño

Salud y la Agencia Federal de Emergencias pusieron en marcha una red de monitoreo para anticipar riesgos climáticos y sanitarios asociados a El Niño.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Argentina activa un sistema de alerta sanitaria para anticipar los efectos de El Niño.

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El plan es impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Federal de Emergencias, con el objetivo de anticipar riesgos climáticos y sanitarios en las zonas más vulnerables. La preocupación central está puesta en eventos extremos como inundaciones, tormentas, incendios forestales, crecidas de ríos, deslaves y posibles brotes epidemiológicos asociados a estas situaciones.

Cómo funcionará el sistema de alerta sanitaria

El eje del nuevo esquema es una central de monitoreo nacional instalada dentro de la Dirección Nacional de Emergencias. Allí se integran herramientas tecnológicas que permiten recolectar información, analizar datos y volcarlos en mapas con geolocalización para tomar decisiones más rápidas y precisas.

A diferencia de los sistemas tradicionales basados en planillas, esta plataforma permite observar directamente sobre mapas qué zonas están en riesgo, qué recursos sanitarios hay disponibles y qué centros de salud podrían verse afectados. También facilita la distribución de insumos, personal y equipos según la magnitud del evento.

Hospitales móviles y respuesta en el territorio

El operativo contempla tres niveles de intervención: patrullas sanitarias móviles, puestos avanzados de estabilización y hospitales modulares de baja y mediana complejidad. Estos dispositivos pueden desplegarse de manera escalonada, según la gravedad de la emergencia y la demanda del sistema local de salud.

Cada hospital modular cuenta con 60 camas, cuatro camas de shock, cuatro de terapia intensiva y una unidad de atención general. Según el esquema nacional, pueden ser trasladados por tierra o por avión, instalarse en menos de 72 horas y quedar operativos en aproximadamente cuatro horas.

La experiencia previa en emergencias recientes sirvió como base para este modelo. Durante la inundación de Bahía Blanca, el hospital móvil absorbió gran parte de la atención de baja y mediana complejidad, permitiendo que el hospital central conservara capacidad para casos más graves.

Qué zonas podrían verse más afectadas

De acuerdo con los modelos mencionados por las autoridades, el impacto más fuerte de El Niño podría concentrarse en el Litoral, el norte del país y parte de la cordillera, especialmente durante los meses de noviembre y diciembre. De todos modos, las áreas afectadas pueden variar según la evolución del fenómeno.

El sistema también permite monitorear indicadores oceánicos y atmosféricos para comparar el escenario actual con episodios históricos de El Niño, como los registrados en 1982-83, 1997-98 y 2016-17. Con esos datos, los equipos técnicos pueden anticipar riesgos y ajustar los planes de contingencia con mayor precisión.

El sistema busca prevenir el impacto de inundaciones, tormentas, incendios y brotes epidemiológicos asociados a El Niño.

El sistema busca prevenir el impacto de inundaciones, tormentas, incendios y brotes epidemiológicos asociados a El Niño.

Prevención sanitaria y control de brotes

Además de la respuesta ante inundaciones o tormentas, el plan incorpora una mirada epidemiológica. Los sistemas informáticos permitirán geoposicionar pacientes, detectar posibles brotes, reforzar campañas de vacunación y controlar vectores en zonas expuestas.

La información será compartida con las provincias para que cada jurisdicción pueda cargar sus recursos disponibles, planificar refuerzos y coordinar acciones con Nación. La meta es evitar que una emergencia climática derive en una crisis sanitaria mayor.

Una red federal para emergencias

La estrategia nacional apunta a que las provincias trabajen de manera coordinada, compartiendo información y recursos. El sistema integra a áreas de salud, Protección Civil, bomberos y otros organismos vinculados a la gestión de emergencias.

También contempla alertas vinculadas a incendios forestales, tormentas, viento zonda y riesgo volcánico. La intención es contar con una mirada integral de las amenazas y responder con mayor velocidad en cualquier punto del país.

Lo más importante

  • Argentina implementó un sistema nacional de alerta sanitaria ante El Niño.
  • El plan integra monitoreo en tiempo real, mapas geolocalizados y coordinación federal.
  • Habrá patrullas sanitarias, puestos avanzados y hospitales móviles.
  • El impacto más fuerte podría darse en el Litoral, el norte y parte de la cordillera.
  • El sistema también busca anticipar brotes y reforzar la vigilancia epidemiológica.

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