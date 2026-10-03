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3 de octubre de 2026 - 16:00
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¿Qué pasó con Burkina Faso antes del partido contra Argentina? El comunicado

Burkina Faso atravesó una serie de inconvenientes que pusieron en duda su llegada a Buenos Aires y obligaron a modificar parte de la convocatoria.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Burkina Faso.

Burkina Faso.

El partido entre Argentina y Burkina Faso estuvo en duda durante las últimas horas por una serie de problemas que afectaron al seleccionado africano. Una falla técnica en el avión que debía trasladar al plantel desde Casablanca y la posterior negativa de varios futbolistas a realizar el viaje obligaron a reorganizar la delegación.

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El encuentro finalmente se disputará este sábado por la noche en el estadio de River, aunque Burkina Faso llegará con una convocatoria diferente a la prevista originalmente. Varios de los jugadores que habían sido incluidos en la selección mayor decidieron no viajar y fueron reemplazados.

La situación fue detallada por Jairo Pachon, agente FIFA de Partidos y organizador de los encuentros de la Selección Argentina, quien explicó cómo se desarrollaron las últimas horas y las gestiones realizadas para garantizar la presencia del combinado africano.

El avión que no pudo despegar

El primer problema apareció después de que Burkina Faso disputara un partido en Casablanca frente a República Centroafricana. La delegación tenía previsto viajar desde esa ciudad hacia Buenos Aires el 30 de septiembre, mediante un vuelo chárter.

Los futbolistas ya se encontraban en el aeropuerto cuando la empresa encargada del traslado informó que la aeronave estaba siendo revisada debido a una falla técnica detectada por sus sistemas.

Después de varias horas de espera, la compañía confirmó que el avión no podía despegar y comunicó la cancelación del vuelo y del contrato por motivos de fuerza mayor.

A partir de ese momento comenzó la búsqueda de otra aeronave que permitiera trasladar al plantel hasta la Argentina y cumplir con el compromiso asumido para el amistoso.

Burkina Faso.

Burkina Faso.

La negativa de varios jugadores

Mientras se gestionaba un nuevo chárter y los permisos necesarios para el viaje, apareció un segundo inconveniente. Según explicó Pachon, algunos jugadores de la convocatoria original manifestaron que no querían viajar debido al cansancio y al desgaste acumulado.

La situación se mantuvo durante las siguientes horas y los futbolistas también rechazaron la alternativa de trasladarse en un vuelo comercial. Su postura fue que el viaje hacia Buenos Aires debía realizarse en un chárter.

Representantes de la Federación de Fútbol de Burkina Faso y del Gobierno mantuvieron reuniones con los jugadores para intentar que cambiaran de decisión y cumplieran con el compromiso asumido con la AFA.

Sin embargo, los futbolistas mantuvieron su postura y finalmente las autoridades de Burkina Faso resolvieron modificar la convocatoria.

Burkina Faso jugará con varios jugadores del Sub 23

Ante la negativa de parte de los integrantes del plantel original, fueron convocados otros futbolistas para reemplazarlos. Entre ellos hay jugadores del seleccionado sub 23 de Burkina Faso.

Los nuevos convocados debieron viajar desde Burkina Faso hasta Casablanca para encontrarse con el resto de la delegación. Desde allí abordaron el nuevo vuelo chárter contratado para llegar a Buenos Aires.

El avión partió durante la madrugada y la llegada de la delegación estaba prevista para las 15.30 de este sábado, horas antes del amistoso frente a Argentina.

Hasta el momento, no se conoció una nómina oficial con todos los jugadores que finalmente integrarán el equipo africano.

El partido finalmente se juega

A pesar de los inconvenientes, Argentina y Burkina Faso se enfrentarán este sábado por la noche en el estadio de River.

Pachon explicó que durante las últimas horas también se trabajó en la documentación necesaria para permitir el ingreso de los reemplazos a la Argentina. La AFA y el Gobierno argentino participaron de las gestiones para acelerar los trámites de visado.

El organizador del encuentro calificó las últimas jornadas como “una de las más complejas” de sus 18 años de experiencia trabajando con selecciones nacionales y destacó el trabajo realizado para resolver los distintos inconvenientes.

Así, después de una serie de problemas logísticos y cambios en la convocatoria, Burkina Faso finalmente llegará a Buenos Aires para disputar el amistoso ante la Selección Argentina, aunque con un plantel diferente al que estaba previsto inicialmente.

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