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3 de octubre de 2026 - 12:34
Deportes.

Argentina vs. Burkina Faso: horario, formaciones y cómo ver en vivo

La Selección Argentina enfrenta este sábado 3 de octubre a Burkina Faso en el Monumental, desde las 21, por el segundo amistoso de la fecha FIFA

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Argentina vs. Burkina Faso: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Argentina vs. Burkina Faso: horario, formaciones y cómo ver en vivo

La Selección Argentina enfrentará este sábado 3 de octubre a Burkina Faso por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de octubre. El encuentro se disputará desde las 21 en el Estadio Monumental y será el segundo compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta serie de partidos.

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La Albiceleste llega al encuentro después de vencer 4-0 a Bolivia en Córdoba. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López marcaron los goles del conjunto argentino en ese partido.

Por su parte, Burkina Faso llega con actividad reciente por las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027. En sus primeras presentaciones del Grupo F, empató 1-1 ante Benín y luego derrotó 1-0 a República Centroafricana como visitante.

Argentina vuelve a jugar en el Monumental

El seleccionado argentino tendrá nuevamente acción ante su público en el Estadio Monumental. El partido forma parte de una serie de amistosos programados durante la fecha FIFA de octubre.

Para Lionel Scaloni, el encuentro representa una nueva oportunidad para probar variantes y darle minutos a distintos futbolistas que buscan consolidarse en el equipo nacional.

Lionel Messi no estará presente en este compromiso. El capitán tiene previsto regresar para el amistoso del martes 6 de octubre frente a Benín, que marcará su despedida de la Selección ante el público argentino.

La posible formación de Argentina

De acuerdo con las variantes que analiza el cuerpo técnico, la posible formación de la Selección Argentina ante Burkina Faso sería:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz o Gianluca Prestianni, Exequiel Palacios o Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono o Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El entrenador Lionel Scaloni definirá el equipo titular antes del comienzo del encuentro.

Cómo llega Burkina Faso

Burkina Faso afrontará el amistoso luego de sus compromisos por las Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.

El seleccionado africano empató 1-1 frente a Benín en su primera presentación y posteriormente consiguió una victoria por 1-0 ante República Centroafricana como visitante.

El partido ante Argentina será una nueva prueba para el equipo africano, que buscará aprovechar el encuentro internacional para continuar con su preparación.

A qué hora juegan Argentina y Burkina Faso

El partido entre Argentina y Burkina Faso se disputará este sábado 3 de octubre desde las 21:00, en el Estadio Monumental.

Estos son los horarios según cada país:

  • Argentina: 21:00
  • Uruguay: 21:00
  • Brasil: 21:00
  • Chile: 20:00
  • Bolivia: 20:00
  • Venezuela: 20:00
  • Colombia: 19:00
  • Ecuador: 19:00
  • Perú: 19:00
  • México: 18:00

Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso

El amistoso podrá verse en vivo en Argentina a través de TyC Sports y Telefe.

Además, la transmisión estará disponible de manera online mediante TyC Sports Play y Mi Telefe.

El encuentro comenzará a las 21 y tendrá como escenario al Estadio Monumental, donde la Selección Argentina volverá a presentarse ante su público.

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