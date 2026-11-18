Argentina se abstuvo de apoyar una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinada a fortalecer las medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. La votación se realizó el martes 17 de noviembre en Nueva York y terminó con 175 votos a favor, seis abstenciones y un único rechazo, correspondiente a Somalia.

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La decisión del Gobierno de Javier Milei se produjo durante una sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General, encargada de asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos. Argentina coincidió en su abstención con Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún.

La iniciativa, titulada "Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas ", fue impulsada por un grupo de países europeos, entre ellos Francia, España, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos.

El documento plantea fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir, combatir y eliminar distintas manifestaciones de violencia contra mujeres y niñas. También incluye medidas para abordar las agresiones que ocurren en entornos digitales, una problemática que abarca diferentes formas de hostigamiento y violencia a través de internet.

Además, la resolución incorpora referencias a los derechos humanos de las mujeres y a la salud sexual y reproductiva. El texto consiguió un amplio respaldo internacional, aunque algunos países manifestaron objeciones a determinados conceptos.

Por qué Argentina se abstuvo en la votación

La delegación argentina no solicitó la palabra durante la sesión para explicar los motivos de su abstención. En cambio, Estados Unidos sí manifestó públicamente sus diferencias con el contenido de la resolución.

Violencia de género (imagen creada con IA).

Kali Gasteiger, representante estadounidense ante la ONU, cuestionó la inclusión de referencias a la salud sexual y reproductiva y al aborto seguro. "Es decepcionante ver el controvertido término 'salud sexual y reproductiva' y la noción de 'aborto seguro' en esta resolución", expresó.

Los antecedentes de Argentina en otras votaciones de la ONU

La abstención se suma a otras decisiones recientes de la delegación argentina en organismos internacionales. En noviembre de 2024, el país votó en contra de una resolución destinada a combatir la violencia digital contra mujeres y niñas.

Más recientemente, Argentina también se abstuvo en una iniciativa sobre prevención y erradicación de la tortura. En marzo de 2026, además, rechazó junto con Estados Unidos e Israel una propuesta vinculada con el reconocimiento histórico de la esclavitud y las reparaciones.

La resolución sobre violencia de género obtuvo ahora una amplia mayoría en la Tercera Comisión. Su aprobación en esa instancia no equivale todavía a una votación definitiva del pleno de la Asamblea General.