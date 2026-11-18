Las mujeres argentinas tienen su primer hijo a una edad cada vez más avanzada. Según el Dosier estadístico de niñas, niños y adolescentes publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la edad promedio de las mujeres al nacimiento de su primer hijo pasó de 23,2 años en 2000 a 25,9 años en 2024, lo que representa una diferencia de 2,7 años.

Sociedad. Caída de la natalidad en Argentina: las señales que alertan a médicos y especialistas

El relevamiento muestra una transformación en los patrones de maternidad en Argentina, con una disminución de los nacimientos entre las mujeres más jóvenes y una mayor participación de las mayores de 35 años.

De acuerdo con los datos del INDEC, durante los primeros años del siglo XXI la edad promedio de las mujeres al tener su primer hijo se mantuvo alrededor de los 23 años.

Sin embargo, a partir de 2014 comenzó a observarse un incremento sostenido. En 2015, el promedio alcanzó los 23,8 años y continuó aumentando durante los años siguientes. En 2020 llegó a los 25,4 años, mientras que en 2024 se ubicó en 25,9 años. La comparación permite observar que, en poco más de dos décadas, el momento de la primera maternidad se desplazó casi tres años.

Cambios en la natalidad

El informe también analiza cómo cambió la distribución de los nacimientos según la edad de las madres. En 2005, el 15,2% de los nacimientos correspondía a mujeres de hasta 19 años. Para 2024, esa proporción había descendido al 8,6%.

En cambio, las mujeres de 35 a 39 años pasaron de representar el 10,4% de los nacimientos en 2005 al 15,3% en 2024. También aumentó la participación de las mujeres de 40 años o más, que pasó del 3,2% al 5% durante el mismo período.

Fuerte caída de la natalidad en Argentina (Foto generada con IA)

Entre 2010 y 2024, la tasa de fecundidad de las adolescentes de 10 a 14 años descendió un 74%, mientras que entre las jóvenes de 15 a 19 años cayó un 71%. En este último grupo, el indicador pasó de 67,4 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2010 a 19,3 en 2024.

El INDEC informó que la tasa de natalidad del país pasó de 19 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2000 a 8,9 en 2024. El descenso comenzó a profundizarse a partir de 2016 y muestra una transformación en la composición de los hogares argentinos.