Tres gendarmes fueron detenidos este martes 17 de noviembre en la provincia de Salta, acusados de haberle quitado 10.000 dólares a un hombre durante un procedimiento en la zona fronteriza de Aguas Blancas . La denuncia desencadenó una requisa a los uniformados, en la que se encontraron 5.000 dólares en poder de uno de ellos, mientras la Justicia federal investiga qué ocurrió con el resto del dinero.

Internacional. Una frontera entre Argentina y Bolivia, dos realidades: lo que se vive entre Aguas Blancas y Bermejo

El hecho se habría producido durante las primeras horas del martes en el sector conocido como Los Gomones, un paso fluvial no habilitado ubicado en la frontera entre Argentina y Bolivia. Según la denuncia, la víctima transitaba por ese sector cuando fue interceptada por tres efectivos de Gendarmería Nacional pertenecientes al Escuadrón Móvil 3.

Lejos de tratarse de un control habitual, el hombre aseguró que los uniformados le exigieron entregar el dinero que llevaba consigo.

De acuerdo con la presentación realizada por el damnificado, los efectivos habrían utilizado su condición de integrantes de una fuerza federal para intimidarlo. E l hombre denunció que le advirtieron que podían iniciarle una causa ante la Justicia federal y dejarlo detenido por transportar esa suma de dinero a través de un paso fronterizo no habilitado.

Ante esa situación, según su relato, terminó entregando los 10.000 dólares que llevaba. Después de lo ocurrido, la víctima radicó la denuncia correspondiente, lo que permitió activar una investigación dentro de la propia fuerza.

Las autoridades ordenaron identificar y requisar inmediatamente a los gendarmes que se encontraban prestando servicio en el sector donde se habría producido el hecho.

Encontraron 5.000 dólares y detuvieron a los tres gendarmes

Durante la requisa, los investigadores encontraron 5.000 dólares en poder de uno de los efectivos señalados por la víctima. Según la información difundida, el uniformado no pudo justificar la tenencia de esa suma, que coincidía con la mitad del dinero denunciado como sustraído.

A partir de ese hallazgo, se dispuso la detención de los tres gendarmes presuntamente involucrados. Los efectivos fueron trasladados y quedaron alojados en la sede del Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional, en la ciudad salteña de Orán, a disposición de la Justicia federal.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las responsabilidades individuales de los acusados y establecer qué ocurrió con los otros 5.000 dólares que, según la denuncia, también le fueron quitados al hombre.

Por el momento, no se informó sobre la recuperación del monto restante ni se dieron a conocer nuevas medidas judiciales en relación con el caso.