En los últimos días, en las redes sociales comenzó a circular un rumor sobre un supuesto apagón mundial para este martes 17 de noviembre de 2026. Estas publicaciones advierten que las consecuencias de dicho evento podrían ser:
- Cortes de electricidad
- Caída de internet
- Problemas bancarios
- Hasta 72 horas sin servicios
Más allá de este rumor, que nació en las redes sociales y se lo atribuyen también a un capitulo de Los Simpson, no existen fuentes oficiales o entidades nacionales que confirmen un apagón de esa magnitud.
Simulacro de la FEMA
En este sentido es importante remarcar que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) informó en su boletín semanal del 20 de octubre que el 17 de noviembre, a las 14:20 (hora del este de Estados Unidos), se realizará un simulacro del sistema de alertas.
Durante la prueba, se emitirá un mensaje en inglés y español por televisión y radio, con una duración aproximada de un minuto.
¿De dónde surgió el rumor sobre el apagón mundial?
Este rumor sobre el posible apagón mundial se hizo viral en redes sociales como TikTok o Instagram, X y Facebook, donde comenzó a esparcirse con rapidez. Aunque se encuentran distintas versiones, en su mayoría aseguraban que la interrupción de los servicios podría extenderse durante 72 horas o más.
Entre las versiones que circularon, algunas de ellas relacionaron este acontecimiento con un posible ataque informático internacional que afectaría las redes eléctricas, los sistemas bancarios y las conexiones a internet.
Así también hubo material audiovisual con contenidos atribuidos a autoridades estadounidenses que supuestamente advertían sobre una interrupción prolongada de los servicios. No obstante, gran parte de ellos fueron creados con inteligencia artificial.
A su vez, este “viral” logró tener dos coincidencias interesantes. La primera con el simulacro anunciado por FEMA para el martes 17 de noviembre pudo contribuir a darle credibilidad al rumor. Sin embargo, no existe relación entre ese ejercicio y un apagón mundial.
¿Qué tienen que ver “Los Simpson”?
Otras de las versiones que estuvo girando en las redes sociales de todo el mundo es la referencia a "It's a Blunderful Life", el séptimo capítulo de la temporada 35 de Los Simpson dónde Lisa recuerda un corte de electricidad que dejó a Springfield, la ciudad ficticia de la serie, sin suministro eléctrico durante seis días.
La escena que se volvió viral muestra una página de su diario con la fecha 17 de noviembre y una advertencia sobre la llegada de una tormenta. Sin embargo, en el capítulo, la fecha encontrada en el diario no específico el año en el que sucederá este acontecimiento.
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