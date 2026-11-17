En los últimos días, en las redes sociales comenzó a circular un rumor sobre un supuesto apagón mundial para este martes 17 de noviembre de 2026. Estas publicaciones advierten que las consecuencias de dicho evento podrían ser:

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Más allá de este rumor, que nació en las redes sociales y se lo atribuyen también a un capitulo de Los Simpson , no existen fuentes oficiales o entidades nacionales que confirmen un apagón de esa magnitud .

En este sentido es importante remarcar que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) informó en su boletín semanal del 20 de octubre que el 17 de noviembre , a las 14:20 (hora del este de Estados Unidos), se realizará un simulacro del sistema de alertas .

Durante la prueba, se emitirá un mensaje en inglés y español por televisión y radio, con una duración aproximada de un minuto .

¿De dónde surgió el rumor sobre el apagón mundial?

Este rumor sobre el posible apagón mundial se hizo viral en redes sociales como TikTok o Instagram, X y Facebook, donde comenzó a esparcirse con rapidez. Aunque se encuentran distintas versiones, en su mayoría aseguraban que la interrupción de los servicios podría extenderse durante 72 horas o más.

Entre las versiones que circularon, algunas de ellas relacionaron este acontecimiento con un posible ataque informático internacional que afectaría las redes eléctricas, los sistemas bancarios y las conexiones a internet.

Así también hubo material audiovisual con contenidos atribuidos a autoridades estadounidenses que supuestamente advertían sobre una interrupción prolongada de los servicios. No obstante, gran parte de ellos fueron creados con inteligencia artificial.

A su vez, este “viral” logró tener dos coincidencias interesantes. La primera con el simulacro anunciado por FEMA para el martes 17 de noviembre pudo contribuir a darle credibilidad al rumor. Sin embargo, no existe relación entre ese ejercicio y un apagón mundial.

¿Qué tienen que ver “Los Simpson”?

Otras de las versiones que estuvo girando en las redes sociales de todo el mundo es la referencia a "It's a Blunderful Life", el séptimo capítulo de la temporada 35 de Los Simpson dónde Lisa recuerda un corte de electricidad que dejó a Springfield, la ciudad ficticia de la serie, sin suministro eléctrico durante seis días.

La escena que se volvió viral muestra una página de su diario con la fecha 17 de noviembre y una advertencia sobre la llegada de una tormenta. Sin embargo, en el capítulo, la fecha encontrada en el diario no específico el año en el que sucederá este acontecimiento.