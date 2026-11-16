El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento, otorgará 200 becas gratuitas de formación destinadas a jóvenes jujeños , en el marco del programa “Hacia Mi Primer Empleo Digital” .

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Las capacitaciones estarán a cargo de TICMAS Academy y buscan promover la incorporación de conocimientos y habilidades vinculadas con las nuevas tecnologías y el mundo laboral .

La iniciativa contempla cuatro trayectos formativos con 50 becas disponibles para cada uno. Los mismos son:

Las propuestas se desarrollarán bajo una modalidad 100% virtual , a través de la plataforma de TICMAS Academy y cada persona podrá inscribirse en una sola de las cuatro opciones formativas disponibles.

La convocatoria está destinada a jóvenes de 16 a 25 años que residan en la provincia de Jujuy, interesados en ampliar sus conocimientos y adquirir herramientas que contribuyan a su desarrollo educativo y laboral.

Inscripciones abiertas para becas de formación

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 18 de noviembre a las 23:59. A partir del jueves 19 de noviembre se comenzará a informar a las personas inscriptas si fueron seleccionadas para acceder a las becas. El inicio del cursado está previsto para el 24 de noviembre.

Las personas interesadas podrán completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: https://bit.ly/EDC_TICMAS

También podrán acceder al formulario desde los enlaces del perfil oficial de Instagram de la Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento: @edcjujuy.