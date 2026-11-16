El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento, otorgará 200 becas gratuitas de formación destinadas a jóvenes jujeños, en el marco del programa “Hacia Mi Primer Empleo Digital”.
Las capacitaciones estarán a cargo de TICMAS Academy y buscan promover la incorporación de conocimientos y habilidades vinculadas con las nuevas tecnologías y el mundo laboral.
Cuatro trayectos formativos
La iniciativa contempla cuatro trayectos formativos con 50 becas disponibles para cada uno. Los mismos son:
- Tecnologías Emergentes: acercamiento a las innovaciones que están transformando el mundo, como inteligencia artificial, blockchain, robótica y realidad virtual.
- Data Science: incorporación de herramientas para el análisis, procesamiento y visualización de datos, mediante tecnologías como Python, Power BI y Excel.
- Prompt Engineering: aprendizaje de estrategias para interactuar con modelos de inteligencia artificial y aprovechar sus posibilidades en distintas tareas y procesos.
- Soft Skills: desarrollo de habilidades profesionales como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, creatividad y resolución de conflictos.
Las propuestas se desarrollarán bajo una modalidad 100% virtual, a través de la plataforma de TICMAS Academy y cada persona podrá inscribirse en una sola de las cuatro opciones formativas disponibles.
La convocatoria está destinada a jóvenes de 16 a 25 años que residan en la provincia de Jujuy, interesados en ampliar sus conocimientos y adquirir herramientas que contribuyan a su desarrollo educativo y laboral.
Inscripciones abiertas para becas de formación
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 18 de noviembre a las 23:59. A partir del jueves 19 de noviembre se comenzará a informar a las personas inscriptas si fueron seleccionadas para acceder a las becas. El inicio del cursado está previsto para el 24 de noviembre.
Las personas interesadas podrán completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: https://bit.ly/EDC_TICMAS
También podrán acceder al formulario desde los enlaces del perfil oficial de Instagram de la Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento: @edcjujuy.
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