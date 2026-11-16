Joy Airline inició sus operaciones en Jujuy con conexión a Buenos Aires y Córdoba

El Gobierno de Jujuy recibió el primer vuelo de Joy Airline , la nueva compañía aérea que comienza a operar en la provincia con servicios que conectan San Salvador de Jujuy con Buenos Aires y Córdoba .

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, participó de la recepción y destacó la incorporación de la aerolínea, que tendrá su tripulación con pernocte en Jujuy.

“Estamos felices de que una nueva aerolínea apueste a la provincia y, en particular, de que pernocte acá”, dijo Posadas y agregó que “ esto va a generar un movimiento económico más importante y un mayor compromiso con nuestra provincia ”.

El ministro explicó que la permanencia de la tripulación permitirá contar con horarios más convenientes, especialmente para quienes viajan a Buenos Aires. En ese sentido, señaló que el servicio permitirá salir de Jujuy a las 7 de la mañana, llegar a las 9 y regresar a las 20, con arribo a la provincia a las 22. Además, la compañía incorporará una conexión con Córdoba .

Tres alternativas a Buenos Aires

De esta manera, Jujuy contará con tres alternativas aéreas para viajar a Buenos Aires, a través de Joy Airline, JetSmart y Aerolíneas Argentinas, y dos opciones para conectar con Córdoba, mediante Joy Airline y Aerolíneas Argentinas.

En este sentido Posadas destacó que la incorporación de nuevas compañías contribuye a generar un escenario de mayor competencia, con más alternativas y mejores precios para los jujeños y quienes visitan el destino.

“Arrancamos con menos de 10.000 pasajeros y ahora estamos en 50.000 mensuales. Queremos llegar al millón de pasajeros anuales”, sostuvo el Ministro de Turismo de la provincia.

Posicionar a Jujuy en Sudamérica

El funcionario también señaló que las condiciones de conectividad y la reducción de los costos aeroportuarios abren oportunidades para avanzar en nuevas conexiones internacionales con el norte de Chile, el sur de Brasil, Asunción y Santa Cruz de la Sierra. En ese marco, remarcó el objetivo de posicionar a Jujuy como un punto de conexión estratégico en Sudamérica.

La experiencia de los pasajeros

Entre quienes arribaron en el vuelo inaugural estuvo Gonzalo Barrientos, quien manifestó su satisfacción por la llegada a Jujuy, “estoy muy contento, lindo clima, que se complementa con la linda recepción que tuvimos en el aeropuerto, con toda la gente local”, expresó.

“Salió todo bien, estamos contentos y el aterrizaje fue puntual”, dijo el turista que ya había visitado Jujuy durante este año y destacó el atractivo del destino y agradeció la bienvenida, “uno siempre vuelve a Jujuy”, afirmó.