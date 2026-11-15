La Casita del Niño de Jujuy realiza una colecta para reparar una máquina con la que hacen pan para 100 chicos

La Casita del Niño, Hogar Rincón de Vida, inició una colecta solidaria para reparar o comprar el motor de una máquina sobadora que se utiliza en su espacio de panadería. La institución, ubicada en el barrio Arenales de San Salvador de Jujuy, acompaña diariamente a alrededor de 100 niñas, niños y adolescentes que reciben asistencia alimentaria y apoyo educativo.

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En diálogo con TodoJujuy.com, Valeria, gestora cultural de la asociación civil, explicó que la máquina es fundamental para el funcionamiento de la panadería, donde las madres participan de capacitaciones y elaboran el pan que consumen los chicos.

La institución busca reunir aportes económicos que permitan solucionar el problema de la máquina sobadora, una herramienta necesaria para la elaboración cotidiana del pan.

“Estamos impulsando una colecta solidaria para reunir aportes económicos que nos permitan reparar o bien comprar un motor para la máquina sobadora de la panadería”, explicó Valeria. Este espacio cumple una doble función: ofrece capacitación a las madres que participan de la institución y permite producir parte de los alimentos que reciben diariamente los niños y adolescentes.

Por este motivo, desde La Casita del Niño solicitaron la colaboración de la comunidad para recuperar el funcionamiento de la herramienta. “Cada aporte, independientemente de su monto, nos ayuda muchísimo”, señalaron desde la asociación.

La Casita del Niño acompaña a 100 chicos de Jujuy

La Casita del Niño, Hogar Rincón de Vida, es una asociación civil que trabaja desde hace 26 años en San Salvador de Jujuy. Actualmente, alrededor de 100 niñas, niños y adolescentes asisten diariamente a la institución, distribuidos en dos turnos.

El acompañamiento abarca distintas etapas de la infancia y adolescencia, desde bebés y niños pequeños hasta jóvenes que están finalizando sus estudios secundarios.

Además de brindar asistencia alimentaria, la organización acompaña las trayectorias educativas de quienes concurren al hogar.

También desarrolla propuestas de capacitación y formación destinadas a las madres. Entre ellas se encuentra el espacio de panadería, donde adquieren conocimientos y herramientas para fortalecer sus posibilidades de desarrollo y autonomía.

Colecta de la Casita del Niño.

Cómo colaborar con La Casita del Niño

La convocatoria está abierta a todas las personas que quieran realizar un aporte económico para reparar o adquirir el motor de la sobadora.

Los datos para colaborar son:

Alias: CASITA.DEL.NINO

CBU: 2850200940094009802468

La institución se encuentra ubicada en el barrio Arenales, en la intersección de calle Gendarmería Argentina y prolongación Eva Perón, en San Salvador de Jujuy.

Quienes deseen conocer más sobre su trabajo o comunicarse con la organización pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram: @lacasitadelnino.