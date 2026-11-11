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11 de noviembre de 2026 - 21:32
Jujuy.

Cena Blanca: impulsan una colecta solidaria de trajes y vestidos para los egresados

La actividad busca que los estudiantes que realizan este año la Cena Blanca puedan acceder de manera solidaria a un traje o vestido.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cena Blanca 2025 - Imagen de archivo&nbsp;

Cena Blanca 2025 - Imagen de archivo 

Desde el Ente Autárquico Permanente impulsaron una colecta solidaria para que los estudiantes de la Promo 26 que realicen la Cena Blanca puedan acceder a un traje o un vestido y así vivir noche mágica el proximo viernes 4 de diciembre en Ciudad Cultural.

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Esta actividad solidaria se realiza con la iniciativa del Colegio de Abogados quienes, a través de la Comisión de Abogados Noveles, llevarán adelante la colecta tanto de los matriculados como de la gente que quiera dar un aporte solidario para los estudiantes.

Que se puede donar

En esta colecta solidaria se puede acercar trajes, vestidos y accesorios para poner a disposición de los jóvenes que participarán de la tradicional celebración y convocaron a profesionales, instituciones, comercios y familias a sumarse a esta propuesta.

El presidente del Ente, Leandro Morales, dijo que la campaña busca brindar una alternativa a los estudiantes frente a la situación económica actual. En ese sentido, explicó que las prendas recolectadas podrán entregarse en calidad de préstamo o donación, con el propósito de aliviar los gastos que implica la participación en la Cena Blanca.

Dónde dejar las donaciones

El Colegio de Abogados facilitará sus instalaciones para recibir las donaciones y, junto al equipo de trabajo, coordinarán con el Ente Autárquico Permanente la logística para hacer llegar las prendas a los estudiantes.

Las donaciones y los préstamos se recibirán hasta el lunes 16 de noviembre de 8 a 13 y por la tarde de 17 a 20.

Se invita a toda la comunidad a participar de esta iniciativa solidaria, acercando prendas y accesorios en condiciones de uso para que más estudiantes puedan disfrutar de una noche tan especial.

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