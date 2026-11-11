Un auto terminó sobre el monumento a Gorriti y se complicó el tránsito en Puente Tucumán

Un particular incidente vial se registró durante las primeras horas de este miércoles en inmediaciones del puente Tucumán , en San Salvador de Jujuy, donde un automóvil terminó sobre el sector del monumento al Canónigo Gorriti. El hecho generó preocupación entre los automovilistas y peatones que circulaban por la zona.

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Según las primeras informaciones, el vehículo, un Fiat Uno, habría sufrido un desperfecto mecánico mientras transitaba por el puente Tucumán, lo que habría provocado que terminara fuera de su recorrido, sobre el sector donde se encuentra el monumento.

En el automóvil viajaba únicamente una persona, quien conducía al momento del incidente. Tras lo ocurrido, personal policial y municipal acudió al lugar para asistirla y garantizar la seguridad en el sector.

De acuerdo con lo informado desde el lugar, la conductora no presentó heridas ni golpes, aunque sufrió un susto por la situación.

El incidente también provocó daños materiales en las inmediaciones del monumento. Una de las estructuras ubicadas cerca del espacio conmemorativo fue arrancada de su lugar y terminó desplazada hacia uno de los costados, producto del impacto del vehículo.

Retiraron el automóvil con una grúa y buscan normalizar el tránsito

Tras la intervención de las autoridades, un camión grúa llegó hasta el sector para retirar el Fiat Uno, que había quedado en una posición que llamó la atención de quienes transitaban por el puente Tucumán.

Durante las tareas de asistencia y remoción, la circulación vehicular permaneció restringida en dirección al microcentro de San Salvador de Jujuy, lo que obligó a los conductores a circular con precaución.

La conductora permaneció en el lugar y colaboró con el personal encargado de retirar el automóvil.

Una vez finalizado el operativo, estaba previsto normalizar progresivamente el tránsito sobre el puente Tucumán.

Por el momento, el desperfecto mecánico es la principal hipótesis sobre el origen del incidente, aunque no se precisaron las causas exactas que provocaron que el automóvil terminara sobre el sector del monumento.