Saqueos y protestas en la frontera con Bolivia dejaron a cientos de personas varadas

Una protesta de bagayeros terminó con saqueos y enfrentamientos en Aguas Blancas

Una jornada de protestas y enfrentamientos se registró este martes 10 de noviembre en la frontera entre Aguas Blancas, en la provincia de Salta , y Bermejo, Bolivia . Lo que comenzó como un reclamo de trabajadores dedicados al traslado de mercadería terminó con ataques y saqueos a empresas de encomiendas, intervención policial y cientos de personas que no pudieron cruzar de un país al otro.

Internacional. Una frontera entre Argentina y Bolivia, dos realidades: lo que se vive entre Aguas Blancas y Bermejo

Los incidentes ocurrieron en medio de una creciente tensión por los cambios en el comercio fronterizo. Los denominados bagayeros denuncian que las empresas de encomiendas y las nuevas modalidades de venta por internet están reduciendo sus posibilidades de obtener ingresos.

Durante la tarde, grupos de personas ingresaron a locales comerciales y sustrajeron mercadería. Las oficinas de Andreani y Center Pack estuvieron entre los establecimientos afectados.

La protesta comenzó durante la mañana del martes, cuando trabajadores vinculados con el traslado de mercadería bloquearon sectores del paso fronterizo entre Aguas Blancas y Bermejo.

Según informaron medios salteños, manifestantes colocaron obstáculos para impedir el traslado de carros y paquetes, mientras reclamaban medidas para proteger sus fuentes de ingresos. El conflicto se extendió durante varias horas y afectó a comerciantes, transportistas y personas que habían cruzado hacia Bolivia para realizar compras. Con el paso de las horas, la situación se agravó. Un grupo de manifestantes atacó oficinas de empresas dedicadas al envío de encomiendas, provocó daños en sus instalaciones y retiró paquetes del interior.

De acuerdo con información policial publicada por medios de Orán, en un local de Center Pack se denunciaron la sustracción de 25 bultos y 15 remitos, además de daños en las persianas. En Andreani también se registraron destrozos y el robo de mercadería, aunque no se precisó públicamente la cantidad total de productos sustraídos.

Personal policial intervino para intentar controlar los disturbios. También se reforzó la presencia de fuerzas de seguridad en la zona fronteriza. Hasta los primeros informes publicados este miércoles 11 de noviembre, no había confirmación oficial sobre personas detenidas o heridas como consecuencia de los enfrentamientos.

Por qué protestan los bagayeros en la frontera con Bolivia

Detrás de los incidentes existe un conflicto relacionado con la transformación del comercio entre Argentina y Bolivia.

Tradicionalmente, numerosos trabajadores de la frontera obtienen ingresos trasladando mercadería mediante carros, bultos y otros sistemas de transporte entre ambos países. Sin embargo, el crecimiento de las ventas por redes sociales y los envíos directos a través de empresas de encomiendas modificó el funcionamiento de esa actividad.

Según explicaron los manifestantes, muchos comerciantes bolivianos ofrecen actualmente productos mediante Facebook y WhatsApp y organizan directamente los envíos a compradores argentinos. Esta modalidad reduce la necesidad de contratar a trabajadores que anteriormente participaban del traslado, la carga y la distribución de mercadería.

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, explicó que el conflicto también está relacionado con la caída del consumo y la disminución de la actividad comercial en la frontera. En declaraciones a medios de Salta, sostuvieron que se trata de una crisis que afecta a diferentes sectores, incluidos bagayeros, taxistas, remiseros y transportistas.

“Todos reclaman contra todos”, resumió el funcionario al describir las disputas por las oportunidades de trabajo.

Zigarán también cuestionó las actividades de contrabando vinculadas con el transporte informal de productos.

“Ellos no lo entienden, pero el contrabando no es un trabajo legal ”, afirmó.

El interventor señaló que había presentado una propuesta ante la Justicia Federal para que las empresas de transporte y encomiendas pasaran por controles mediante escáneres aduaneros, con el objetivo de reforzar la fiscalización de la mercadería.

Desde el municipio también advirtieron que la disminución de las ventas y la competencia entre distintas modalidades de traslado están profundizando las tensiones sociales.

Los incidentes dejaron importantes daños materiales y complicaciones en la circulación fronteriza. Por el momento, resta conocer el resultado de las actuaciones policiales, la identificación de los responsables de los saqueos y las medidas que se adoptarán para evitar nuevos enfrentamientos.