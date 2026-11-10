El secretario de comunicación, Alberto Siufi, habló de las obras en Ruta 9 y dijo que "el nivel de aceptación es superior al 95%"

El secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi , en su habitual encuentro con la prensa habló, entre otros temas, de las obras de la Travesía Urbana Ruta 9 y sostuvo que se está haciendo un trabajo de sociabilización de las mismas y recordó que “d urante la semana hubo un trabajo fuerte de sociabilización donde participó el Gobernador de la provincia ”, y agregó que "se profundizaron las encuestas y el nivel de aceptación es superior al 95% con una gran participación de la gente ”.

Jujuy. "Para empezar a cobrar el peaje se tienen que terminar las obras", dijo el secretario de comunicación Alberto Siufi

Jujuy. El secretario de comunicación, Alberto Siufi, adelantó que "esta semana inician las obras en la Ruta 9"

"Esta todo indicado para que esta obra arranque, el Vice Gobernador dijo que posiblemente esta semana sesione la Legislatura y apruebe esto pero, más allá de la aprobación de la Legislatura, el Gobierno ya dijo que los fondos están y la idea es empezarlo cuanto antes”, sostuvo el funcionario.

“ Lamentablemente hoy lo que paraliza esto es la acción de Vialidad Nacional quien desde un primer momento se convirtió en una máquina de impedir ”, aseguró Siufi.

En otro tramo de la conferencia, el secretario habló de la situación de los trabajadores del ex Banco Provincia y recordó que “ en el día de hoy comienzan las inscripciones y asesoramientos para toda la gente que quiera acogerse a este beneficio ”, y sostuvo que es el “reconocimiento administrativo a la propiedad participada”.

“Los que no hayan cobrado mediante ningún tipo de medida, ya sea administrativa o judicial, podrán acogerse a esto”, agregó Siufi.

Segunda etapa de obras

El Secretario de comuniciación adelantó también que "se dio inicio a la segunda etapa de las obras de la empresa Exar en Cauchari con una inversión RIGI de USD 1.241.000.000.000 que va a elevar a la producción de la empresa Exxar en 45 mil toneladas”, dijo Siufi y recordó que la empresa “tiene hoy capacidad de producción de 40 mil toneladas, va a llevar su capacidad a 85 mil toneladas”.

Impuesto a los sellos

Sobre la posibilidad de bajar o eliminar el impuesto a los sellos, una propuesta del Gobierno Nacional para gestionar con las provincias, el Secretario de Comunicación sostuvo que “para darnos una idea de lo importante que es para la provincia, en Jujuy, el impuesto a los sellos en el mes de septiembre recaudó $3.674.000.000. Es el 10% de la recaudación provincial”.

“Después de ingresos brutos y de las regalías mineras es el tercer elemento de recaudación que tenemos en la provincia”, aseveró.

Construcción de viviendas

Siufi recordó que durante la semana pasada se firmó un convenio entre el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el IVUJ “para la construcción de 16 departamentos en la zona de en terrenos que tiene el Consejo en Alto Padilla”.

“Hay otros convenios que ya se firmaron con instituciones intermedias y gremios. El Gobierno sigue invitando a otras instituciones para instrumentar esto”, agregó.

Re funcionalización de la ex Terminal

Alberto Siufi dijo que “hoy es un inmueble obsoleto”, y agregó que “está el SAME ahí pero no es el lugar; la Municipalidad con el Gobierno de la provincia y el Colegio de Arquitectos instrumentaron un concurso de ideas para ver qué es lo que se puede hacer”.

Sobre el concurso recordó que “tuvo 240 inscriptos y se presentaron 81 proyectos y ganó un estudio de Santa Fe”.

Sobre los detalles de la futura obra, Siufi dijo que se ponderó “la integración de los recorridos peatonales, la factibilidad constructiva, la articulación con el Centro histórico y por sobre todo la repotenciación de este nudo urbano que hay en la calle Dorrego”.

Visita del Papa León XIV

“Creo que todos nos hemos emocionado con la visita del Papa”, dijo Alberto Siufi y agregó que “el pueblo argentino es muy católico y lo ha demostrado en esto, más de dos millones de personas en las calles con una manifestación de fe masiva”.

El secretario sostuvo que el Papa “hemos prestado mucha atención a las palabras del Papa que en varias oportunidades se refirió a la situación social que venimos viviendo en la Republica Argentina e hizo hincapié en los más vulnerables y el tema del trabajo y la discapacidad”.

Derecho a la información pública

Alberto Siufi dijo que “el derecho de acceso a la información pública no dice que yo tengo que hablar públicamente de esto. Hay una dirección, que forma parte de esta Secretaria, donde hay que llenar un formulario y se contesta por ahí”.

“No es una cuestión publica que yo salga a decir todo lo que cobran”, y en ese sentido sostuvo que “ni el Colegio Médico dice cuánto cobran los médicos ni los farmacéuticos cuanto factura cada farmacia”, ejemplificó.

Siufi sostuvo que “el derecho al acceso a la información pública tiene un marco regulatorio, hay un mecanismo y ese mecanismo lo cumplimos y contestamos”.

“Yo tengo que preservar la identidad de esta información, no puedo estar diciéndola públicamente”, aseveró el funcionario y agregó que “hay una insistencia de esto por un uso político, se ha expuesto esto de una manera de usarla políticamente que nosotros no compartimos”.

“Hemos dado la información, es una información pública, no es para hacer un circo como se ha hecho y es lo que nosotros rechazamos”.