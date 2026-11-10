El Pesebre El Milagrito llegó a Córdoba y pasó la noche en vigilia para recibir al Papa León XIV

Vigilia de jujeños en FAdeA en Córdoba para ver al Papa León XIV

Una delegación de 70 jujeños, entre niños, jóvenes y adultos mayores, llegó a Córdoba para participar de la visita del Papa León XIV . El grupo pertenece a la parroquia San Pedro y San Pablo, de la que forma parte el Pesebre El Milagrito, y pasó la noche en vigilia en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se concentraron miles de fieles.

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Desde el lugar, Jesi, integrante de la delegación, contó cómo vivieron las horas previas al encuentro con el Sumo Pontífice, la organización del predio y el esfuerzo que realizaron los niños del coro parroquial para concretar el viaje.

Los peregrinos jujeños ingresaron al predio durante la tarde del lunes 9 de noviembre y decidieron pasar allí toda la noche para asegurarse un lugar desde donde participar del encuentro con el Papa.

Jesi explicó que la experiencia estuvo marcada por la emoción, la fe y las condiciones climáticas. Si bien pudieron descansar algunas horas, las fuertes ráfagas de viento acompañaron la espera.

"Era más que una espera, con mucha fe la vivimos realmente. Se pudo descansar un poco, pero hubo mucho viento", relató.

También destacó que, a diferencia de las jornadas anteriores, durante la vigilia no se registraron lluvias. Durante la mañana del martes, el cielo permanecía despejado y soleado, aunque el viento continuaba siendo intenso.

Cómo se organizó el predio de FAdeA para recibir a los fieles

Según contó la peregrina, el predio destinado al encuentro religioso tiene una extensión considerable y, durante la mañana, los organizadores informaron a los presentes que ya había más de 500.000 personas en el lugar.

Para ordenar la concentración de fieles, el espacio fue dividido en cuadrantes identificados con números y letras. Cada sector cuenta con una pantalla gigante, puestos de hidratación y baños químicos.

"Cada cuadrante tiene su pantalla, tiene su lugar de hidratación, tiene sus baños químicos, así que hay mucha organización realmente. Están todos los voluntarios, nos guían y nos ayudan", explicó Jesi.

La delegación jujeña se ubicó aproximadamente a cuatro cuadrantes del escenario principal. A medida que se acercaba el inicio de las actividades, los organizadores restringieron la circulación entre sectores para evitar desplazamientos de personas.

Los niños del coro fueron los impulsores del viaje

Una de las historias de la peregrinación tiene como protagonistas a los integrantes del coro infantil Ludei, perteneciente a la parroquia San Pedro y San Pablo.

Cuando los niños se enteraron de la visita del Papa a la Argentina, comenzaron a organizar actividades para reunir el dinero necesario y viajar hasta Córdoba.

De acuerdo con el testimonio de Jessy, los chicos impulsaron la venta de rifas y bonos para conseguir los fondos destinados a contratar el colectivo que trasladó a la delegación.

"Los niños se movilizaron principalmente para conseguir el colectivo, que es el que nos trajo y con el cual volvemos también", destacó.

Gracias a esa iniciativa, 70 integrantes de las diferentes pastorales de la parroquia pudieron viajar a Córdoba, compartiendo una experiencia que reunió a varias generaciones de la comunidad.

Fotos de familiares y vecinos para acompañar el encuentro con el Papa

Además de los elementos representativos de su comunidad, Jessy llevó fotografías de familiares, conocidos y vecinos que no pudieron realizar el viaje.

Durante los días previos a su partida, pidió que le enviaran imágenes para imprimirlas y llevarlas consigo al encuentro con León XIV.

"Imprimí todas las fotos como una manera de traerlos también a ellos acá, así que tengo todas las fotos en la mano y algunos regalitos, recuerdos que estoy llevando también", contó.

De esta manera, la peregrina buscó hacer partícipes de la experiencia a quienes permanecieron en Jujuy.

La delegación del Pesebre El Milagrito y de la parroquia San Pedro y San Pablo aguardó durante toda la madrugada y las primeras horas del martes la llegada del Papa León XIV, en una jornada marcada por la presencia de fieles de diferentes puntos del país.

Antes de finalizar su comunicación, Jessy envió un saludo a los jujeños y aseguró que las oraciones del grupo también estaban dedicadas a quienes seguían la visita desde la provincia.