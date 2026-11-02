El pesebre El Milagrito comenzará sus recorridos en diciembre: "La fe mueve montañas"

El tradicional pesebre El Milagrito se prepara para iniciar una nueva temporada de adoraciones en Jujuy, en un año especial porque cumple 26 años desde su creación. Mabel Castillo, fundadora del grupo, confirmó que las actividades comenzarán el próximo 1 de diciembre.

Irresponsabilidad. Alto Comedero: atropellaron a un joven que volvía del pesebre y el conductor se dio a la fuga

Castillo explicó que el grupo se encuentra organizando la nueva temporada y que una de las principales preocupaciones es el clima, debido a las lluvias que suelen registrarse durante diciembre. "El fin de semana nos reunimos y estábamos charlando con los chicos qué vamos a hacer por este tema del clima, porque pronostican lluvia" , comentó.

En ese sentido, adelantó que evalúan reducir la cantidad de visitas y tomar precauciones para evitar que los pequeños queden expuestos a las precipitaciones. "Vamos a ver el tema de cuidarlos, abrigarlos, comprar las capas para protegerlos , pero también están los piecitos. Creo que las visitas se van a acortar, no van a ser las que veníamos haciendo", señaló.

Sin embargo, remarcó que la fe sigue siendo el principal motor del grupo: " Como dijo una de las guías, la fe sobre todo. Hay que tener fe, capaz que el Niñito quiera que salgamos y salimos".

Pesebre El Milagrito (Archivo)

Cómo serán los horarios durante diciembre

La fundadora confirmó que las actividades comenzarán el martes 1 de diciembre, teniendo en cuenta que muchos de los participantes todavía estarán cursando sus últimos días de clases. "Ya me estuvieron preguntando cuándo empezamos. Comenzamos el primero de diciembre, pero teniendo en cuenta que los chicos todavía están en clase", explicó.

Durante la primera semana, los encuentros serán después de las 18 y tendrán una duración aproximada de una hora u hora y media. A partir de la segunda semana, está previsto extender los horarios de las actividades.

Castillo recordó que hasta el año pasado el grupo contaba con unos 50 integrantes, aunque varios crecieron, comenzaron sus estudios universitarios o se encuentran fuera de Jujuy, por lo que esperan su regreso para sumarse a las celebraciones.

La promesa que dio origen al pesebre El Milagrito

Uno de los momentos más emotivos del relato de Mabel Castillo fue cuando recordó cómo nació el pesebre, hace 26 años, a partir de una promesa personal relacionada con la salud de su madre. "El Milagrito nació por una promesa que hice yo al Niñito. Le prometí hacerle su casita con su mamá y su papá durante tres años, pidiéndole por la salud de mi mamá", contó.

Pesebre El Milagrito (Archivo)

Según relató, su pedido fue escuchado y decidió llamar al pesebre El Milagrito en agradecimiento. "Como sucedió el milagro, por eso lleva el nombre El Milagrito. Se cumplieron los tres años y yo dije: 'Bueno, ya está, la promesa está hecha'", recordó.

Sin embargo, algo la motivó a continuar. Los vecinos comenzaron a acercarse para rezar frente al pesebre y los niños llegaban durante la madrugada de Navidad para cantar y adorar al Niño Jesús. "Yo veía que se paraba gente afuera y rezaba en el pesebre. Venían los chicos para Nochebuena y se ponían a cantarle. Entonces dije: 'Hay que seguir'. Y seguimos", expresó.

“La fe te mantiene de pie y te hace continuar”

Al recordar estos 26 años de historia, Castillo destacó que la participación de los niños y las familias es lo que mantiene viva la tradición. "Es la emoción que sentís cuando ves a los niños y a los grandes rezando. Entonces decís: 'Tenés que seguir, no tenés que perder la fe'", manifestó.

También compartió una anécdota del año pasado, cuando el grupo celebraba su 25° aniversario y una intensa tormenta amenazó con suspender la misa y las actividades programadas. "Faltaba una hora para la misa y se largó una tormenta. El padre me llamó y yo le dije: 'Acá estamos rezando'. Los chicos estaban todos adentro rezando el rosario y pidiendo que parara el agua porque queríamos celebrar", recordó.

Según contó, la lluvia se detuvo aproximadamente una hora después, lo que permitió realizar la ceremonia religiosa y recibir a los pesebres invitados, que continuaron con las adoraciones hasta cerca de las 23. "Es la fe lo que te mantiene de pie, te hace seguir, continuar. Si uno por ahí baja, la fe te levanta. La fe mueve montañas", afirmó Mabel Castillo.