Pesebres en Jujuy: una tradición que construye identidad y se hereda de generación en generación

Los pesebres en Jujuy para la población católica son sinónimo de identidad y traen consigo una gran carga emocional que se transmite de generación en generación , ayer domingo se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la catedral Basílica, con la presencia de más de 80 delegaciones y más de 15 mil niños. En Arriba Jujuy charlamos con Mabel Castillo y Guadalupe Alancay, del pesebre El Milagrito del barrio San Pedrito de San Salvador para conocer esta costumbre desde adentro.

“ El pesebre lo hacen los niños, ellos adoran, cantan y deben transmitir la alegría. Yo siempre les digo (a los adoradores) que uno no sabe lo que atraviesa la familia que nos recibe, si están pasando por alguna pérdida, algún dolor, y nuestra presencia significa la fe y alegría en ese hogar. Es la fe lo que nos mantiene de pie ”, explica Mabel, recordando además que este año El Milagrito cumple 25 años de servicio en Jujuy. “Armar un pesebre quizás muchos lo hacen, pero tenerlo en vigencia es difícil y en nuestro pesebre los niños participan todo el año”.

Para Guadalupe, hija de Mabel y continuadora de este legado, adorar y el pesebre es parte de su vida, ella se integró a El Milagrito desde muy pequeña, y pasó por los distintos roles que se les adjudica a sus integrantes: adoradora, guía y ahora en la organización general. Ella explica que ocupar estos lugares depende de varios factores: la participación, las ganas, la edad.

Embed - Mabel Castillo - Pesebres

Pesebre Cuna de Esperanza

Apadrinado por El Milagrito, también charlaron con nosotros Nahuel Civila y Micaela Rocha, ambos del pesebre “Cuna de Esperanza” que este año cumplió su primer aniversario. Nahuel de 20 años cuenta que también empezó desde muy pequeño, fue con su hermano y a ambos los llevaba su mamá. El amor por esta práctica fue tanto que cuando ya no podía quedarse en el pesebre con los niños, decidió junto a otros jóvenes armar el propio.

Por su parte Micaela Rocha cuenta que son siete quienes crearon el pesebre el año anterior, “los que adoran llegan a los 19 y nuestro pesebre tiene la particularidad de que somos jóvenes de entre 19 a 28 años” agrega. Entre las dificultades que se les presentan a un pesebre joven, está principalmente el lugar de funcionamiento y la forma de financiar la indumentaria, luego la organización en general: armado de coreografías, conseguir músicos, niños adoradores y padres, quienes son un pilar muy importante en esta logística.

Campaña para ayudar al hogar San Antonio

Finalmente, desde Mabel recuerda a la población que lanzaron una campaña para la recolección de donaciones de alimentos no perecederos y elementos de limpieza para el hogar de adultos mayores San Antonio. La Campaña está vigente hasta este jueves 8 de enero y quienes deseen donar podrán comunicarse al celular: 3884486711.