Desde este domingo 1 de noviembre ya se puede consultar el padrón electoral: revisá tus datos

Desde este domingo 1 de noviembre, los jujeños pueden consultar el padrón electoral provisorio de cara a las elecciones nacionales de 2027 . La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó una instancia extraordinaria de 30 días para que los ciudadanos verifiquen su inscripción y soliciten correcciones en caso de detectar errores.

Frontera. Paso de Jama habilitado: el horario para ambos sentidos será de 8 a 20

Política. Desde el 1 de noviembre se podrá consultar el padrón provisorio en Jujuy y realizar reclamos

La medida, establecida mediante la Acordada Extraordinaria N.º 154, busca actualizar el Registro Nacional de Electores antes de los próximos comicios. El trámite es gratuito y puede realizarse por internet, a través de la aplicación Mi Argentina o mediante una línea telefónica.

Para verificar la inscripción, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral: www.padron.gob.ar .

Una vez dentro de la página, deberán completar los siguientes datos:

Número de DNI, sin puntos.

Género, tal como figura en el documento.

Distrito electoral, seleccionando Jujuy si corresponde al domicilio registrado.

Código verificador que aparece en pantalla.

También se puede realizar la consulta desde la aplicación Mi Argentina, ingresando con la identidad validada y seleccionando la opción "Dónde voto".

Otra alternativa es comunicarse con la línea gratuita 0800-999-7237, donde el sistema solicita el número de documento y el género para efectuar la consulta.

Es importante aclarar que esta instancia corresponde al padrón provisorio. Por lo tanto, su objetivo es verificar los datos personales y la inscripción electoral, no confirmar todavía la escuela, mesa o número de orden para votar en 2027.

Qué hacer si hay errores en el padrón electoral

Los ciudadanos tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre de 2026 para presentar reclamos por datos incorrectos, cambios de domicilio que no fueron registrados u omisiones en el padrón.

Desde la información oficial de la Dirección Nacional Electoral se explica que durante la publicación del padrón provisorio se puede consultar la inscripción y los datos personales, además de solicitar las modificaciones correspondientes.

Para iniciar un reclamo se puede utilizar el apartado habilitado en la página de la Justicia Nacional Electoral. También está disponible el correo electrónico [email protected] y la Secretaría Electoral del distrito correspondiente.

La revisión anticipada es especialmente importante para quienes cambiaron de domicilio, renovaron su documentación o necesitan comprobar que figuran correctamente en el registro.

Las elecciones nacionales están previstas para el 24 de octubre de 2027, cuando los argentinos volverán a las urnas para elegir presidente y renovar parte del Congreso Nacional.

Qué se vota en las elecciones nacionales de 2027

El domingo 24 de octubre de 2027, los argentinos volverán a las urnas para elegir presidente y vicepresidente de la Nación, además de renovar parte del Congreso Nacional.

En las elecciones nacionales se elegirán:

Presidente y vicepresidente de la Nación, para el período 2027-2031.

130 diputados nacionales, correspondientes a la renovación parcial de la Cámara baja.

24 senadores nacionales, que representan a ocho provincias: Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

En el caso de Jujuy, los ciudadanos votarán para presidente y vicepresidente y elegirán tres diputados nacionales. La provincia no renovará senadores nacionales en esta oportunidad, ya que sus actuales representantes tienen mandato hasta 2029.

Además, durante 2027 Jujuy deberá elegir gobernador y vicegobernador, junto con autoridades legislativas y municipales. Estas elecciones provinciales podrán realizarse en una fecha diferente de los comicios nacionales, según lo disponga el calendario electoral local.