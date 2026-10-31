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31 de octubre de 2026 - 19:39
Jujuy.

Halloween en Alto Comedero con Canal 4 y el club Comercio

Halloween se vive en Alto Comedero con una jornada de disfraces, golosinas y diversión junto al club Comercio, Canal 4 y TodoJujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Canal 4 y el club Comercio celebran Halloween en AltoComedero

Canal 4 y el club Comercio celebran Halloween en Alto Comedero

El Club Sportivo Comercio de Alto Comedero celebró Halloween junto a Canal 4 y TodoJujuy con una propuesta destinada a los niños y sus familias. La jornada es en el predio ubicado en la esquina de avenida Forestal y Snopek, con una ambientación especial, figuras de terror, música, golosinas y diferentes sorpresas.

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Los organizadores prepararon distintas figuras relacionadas con Halloween, realizadas con la colaboración de Ezequiel Fernando, un artista de Alto Comedero. La iniciativa convocó a numerosos chicos que llegaron disfrazados y acompañados por sus familias para disfrutar de una tarde diferente en el barrio.

En ese sentido, remarcó la importancia de acercar este tipo de propuestas a los vecinos de Alto Comedero. “Muchas veces los chicos no tienen la posibilidad de ir hasta el centro, pero nosotros, de parte del Club Comercio, les damos esa posibilidad y que los chicos puedan recibir por lo menos un regalito, un dulce”, señaló.

Montalvo también hizo hincapié en el valor de generar espacios de encuentro para los más pequeños y sus familias. “Los chicos necesitan este tipo de actividades para integrarlos, para que ellos compartan con la familia. Así que realmente estamos muy contentos y, de parte del Comercio y toda la comisión, toda la familia del club, tratamos de darles esa posibilidad a los chicos de Alto Comedero”, sostuvo.

Sobre la participación de los niños, describió la llegada de una gran cantidad de participantes: “Una marea de disfraces. Mucha creatividad, la verdad que es increíble lo que hacen los chicos. Y los papás, sobre todo, que les ponen mucho empeño a los distintos disfraces”.

Además, destacó la originalidad de algunas caracterizaciones: “Había uno ahí con la motosierra, distintos tipos. La verdad que es muy emocionante ver a los chicos que la pasan muy bien. Yo creo que ese es el sentido”.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de Canal 4 y TodoJujuy en la organización y difusión de la actividad. “Es realmente un aporte importante para la comunidad de Alto Comedero. Poder colaborar y difundir este tipo de eventos, realmente lo agradecemos”, afirmó, y adelantó que continuarán trabajando en conjunto con el club y los colaboradores que se sumaron a la iniciativa.

¿Qué es Halloween y por qué se celebra?

Halloween se celebra cada 31 de octubre, principalmente en países como Estados Unidos, Canadá e Irlanda, aunque con el paso del tiempo se extendió a distintas partes del mundo. Su origen está relacionado con antiguas tradiciones celtas, especialmente con la festividad de Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el comienzo de la época más oscura del año. Con el tiempo, estas costumbres se mezclaron con celebraciones cristianas y dieron lugar a la festividad conocida actualmente.

Una de sus tradiciones más características es el “dulce o truco”, cuando los chicos se disfrazan y recorren las casas o comercios para pedir golosinas. También son habituales las decoraciones con calabazas talladas, telarañas, fantasmas y otros elementos vinculados al mundo del terror. En Jujuy, la celebración volvió a reunir a familias y chicos en las calles, con disfraces, golosinas y una tarde en la que la diversión fue la protagonista.

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