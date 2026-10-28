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28 de octubre de 2026 - 16:49
País.

Las ventas por Halloween crecieron un 30% en Argentina, pero la industria del juguete acumula una caída

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete destacaron el crecimiento de Halloween y señalaron que los precios se mantienen respecto de 2025.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Halloween en Jujuy (foto archivo).

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El crecimiento se produce en un contexto complicado para la industria, que acumula una caída del 20% en sus ventas durante los primeros ocho meses del año y espera recuperar parte de la actividad durante las fiestas de fin de año.

Halloween en Jujuy.

Halloween en Jujuy.

Halloween se consolida como una nueva temporada comercial

“Estamos notando que Halloween está creciendo año a año fuertemente, se está convirtiendo en una cuarta temporada, si querés, entre el Día del Niño y la temporada de fin de año con Navidad y Reyes”, explicó Benítez.

El representante de la Cámara señaló que el movimiento comercial no se limita a las familias, sino que también incluye negocios que decoran sus locales para atraer clientes.

“Sí, sí, creemos que ya se consolidó”, afirmó sobre la presencia de Halloween en el calendario comercial argentino.

Halloween en Jujuy.

Halloween en Jujuy.

Cuánto cuesta preparar un disfraz para Halloween

Uno de los factores que favorece las ventas es la estabilidad de los precios de los artículos de cotillón. Según Benítez, no se registraron variaciones significativas respecto del año pasado.

“No, no, no hubo una variación de precios. También eso explica, además del crecimiento de la temporada, esto del incremento de ventas, que se mantuvieron los mismos precios”, sostuvo.

Además, destacó que es posible preparar un disfraz con un presupuesto accesible: “Con 8 mil pesos, menos de 10 mil pesos y un poco de imaginación, ya los chicos están listos para festejar”.

La industria del juguete acumula una caída del 20%

El crecimiento de Halloween contrasta con la situación general del sector juguetero. “Tenemos una caída del 20% en los primeros ocho meses del año y, bueno, están todas las fichas puestas para la temporada de fin de año, ¿no? De revertir esta caída”, manifestó Benítez.

También explicó que el Día del Niño concentra el 60% de las ventas anuales de juguetes, seguido por Navidad y Reyes.

Halloween en Jujuy.

Halloween en Jujuy.

La preocupación por los productos importados y el contrabando

Benítez señaló que la industria argentina necesita complementar su producción con artículos importados, pero advirtió sobre las consecuencias de la competencia desleal.

“El tema es que, bueno, cuando hay un exceso de oferta, genera, digamos, una saturación del mercado”, explicó.

También mencionó el contrabando y la subfacturación como problemas que afectan al sector y aseguró que estas prácticas representan el 35% del mercado.

Entre los productos nacionales destacados mencionó los juguetes didácticos, camioncitos, bebotes, masas de modelar y juegos de mesa.

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