Las ventas por Halloween crecieron un 30% en Argentina, pero la industria del juguete acumula una caída

Halloween se consolida como una de las fechas comerciales más importantes para el sector del cotillón y los disfraces en Argentina. En 2026, las ventas vinculadas con esta celebración registraron un incremento del 30%, según se informó durante una entrevista de Canal 4 con Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

Tecnología. Los 3 videojuegos de terror recomendados para jugar en Halloween 2026

Celebración. Halloween en Jujuy: cortaron calles céntricas por la masiva concurrencia de personas

El crecimiento se produce en un contexto complicado para la industria, que acumula una caída del 20% en sus ventas durante los primeros ocho meses del año y espera recuperar parte de la actividad durante las fiestas de fin de año.

“Estamos notando que Halloween está creciendo año a año fuertemente, se está convirtiendo en una cuarta temporada, si querés, entre el Día del Niño y la temporada de fin de año con Navidad y Reyes”, explicó Benítez.

El representante de la Cámara señaló que el movimiento comercial no se limita a las familias, sino que también incluye negocios que decoran sus locales para atraer clientes.

“Sí, sí, creemos que ya se consolidó”, afirmó sobre la presencia de Halloween en el calendario comercial argentino.

Halloween en Jujuy.

Cuánto cuesta preparar un disfraz para Halloween

Uno de los factores que favorece las ventas es la estabilidad de los precios de los artículos de cotillón. Según Benítez, no se registraron variaciones significativas respecto del año pasado.

“No, no, no hubo una variación de precios. También eso explica, además del crecimiento de la temporada, esto del incremento de ventas, que se mantuvieron los mismos precios”, sostuvo.

Además, destacó que es posible preparar un disfraz con un presupuesto accesible: “Con 8 mil pesos, menos de 10 mil pesos y un poco de imaginación, ya los chicos están listos para festejar”.

La industria del juguete acumula una caída del 20%

El crecimiento de Halloween contrasta con la situación general del sector juguetero. “Tenemos una caída del 20% en los primeros ocho meses del año y, bueno, están todas las fichas puestas para la temporada de fin de año, ¿no? De revertir esta caída”, manifestó Benítez.

También explicó que el Día del Niño concentra el 60% de las ventas anuales de juguetes, seguido por Navidad y Reyes.

Halloween en Jujuy.

La preocupación por los productos importados y el contrabando

Benítez señaló que la industria argentina necesita complementar su producción con artículos importados, pero advirtió sobre las consecuencias de la competencia desleal.

“El tema es que, bueno, cuando hay un exceso de oferta, genera, digamos, una saturación del mercado”, explicó.

También mencionó el contrabando y la subfacturación como problemas que afectan al sector y aseguró que estas prácticas representan el 35% del mercado.

Entre los productos nacionales destacados mencionó los juguetes didácticos, camioncitos, bebotes, masas de modelar y juegos de mesa.