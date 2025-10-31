Halloween en Jujuy: cortaron calles céntricas por la masiva concurrencia de personas

Halloween en Jujuy.

Como cada 31 de octubre, Jujuy se sumó a la celebración de Halloween y las calles del centro de San Salvador de Jujuy se llenaron de color, disfraces y alegría. Miles de niños, adolescentes y adultos participaron de la tradicional jornada, recorriendo la ciudad caracterizados de personajes de terror, superhéroes o ídolos populares.

Pasadas las 19 horas, el personal de la Dirección de Tránsito y Transporte implementó cortes en arterias del casco céntrico debido a la masiva concurrencia.

El director del organismo, Fernando Frías, explicó a TodoJujuy.com que el corte se extendió entre las calles 19 de Abril y Alvear, y Necochea y Sarmiento, y que se mantuvo hasta las 22.

centro halloween Por la gran cantidad de personas y vehículos, se registró importante congestión en distintos puntos del centro, mientras la ciudad se convertía por unas horas en un desfile de personajes, colores y diversión. Embed - HALLOWEEN EN JUJUY – Festejos La festividad también se vivió en barrios y localidades del interior de la provincia, donde las familias se reunieron para compartir dulces y disfrutar de la noche más divertida del año. Con el paso del tiempo, el evento fue ganando cada vez más popularidad entre los jujeños. Halloween en Jujuy. Halloween en Jujuy.

