viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 20:03
Celebración.

Halloween en Jujuy: cortaron calles céntricas por la masiva concurrencia de personas

La Dirección de Tránsito dispuso cortes debido a la gran congestión que se produjo por este festejo que es multitudinario.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Halloween en Jujuy.

Halloween en Jujuy.

Halloween en Jujuy.

Halloween en Jujuy.

Pasadas las 19 horas, el personal de la Dirección de Tránsito y Transporte implementó cortes en arterias del casco céntrico debido a la masiva concurrencia.

El director del organismo, Fernando Frías, explicó a TodoJujuy.com que el corte se extendió entre las calles 19 de Abril y Alvear, y Necochea y Sarmiento, y que se mantuvo hasta las 22.

centro halloween

Por la gran cantidad de personas y vehículos, se registró importante congestión en distintos puntos del centro, mientras la ciudad se convertía por unas horas en un desfile de personajes, colores y diversión.

Embed - HALLOWEEN EN JUJUY – Festejos

La festividad también se vivió en barrios y localidades del interior de la provincia, donde las familias se reunieron para compartir dulces y disfrutar de la noche más divertida del año. Con el paso del tiempo, el evento fue ganando cada vez más popularidad entre los jujeños.

Halloween en Jujuy.
Halloween en Jujuy.

Halloween en Jujuy.

