Halloween en Jujuy: cortaron calles céntricas por la masiva concurrencia de personas

Pasadas las 19 horas, el personal de la Dirección de Tránsito y Transporte implementó cortes en arterias del casco céntrico debido a la masiva concurrencia.
El director del organismo, Fernando Frías, explicó a TodoJujuy.com que el corte se extendió entre las calles 19 de Abril y Alvear, y Necochea y Sarmiento, y que se mantuvo hasta las 22.
Por la gran cantidad de personas y vehículos, se registró importante congestión en distintos puntos del centro, mientras la ciudad se convertía por unas horas en un desfile de personajes, colores y diversión.
La festividad también se vivió en barrios y localidades del interior de la provincia, donde las familias se reunieron para compartir dulces y disfrutar de la noche más divertida del año. Con el paso del tiempo, el evento fue ganando cada vez más popularidad entre los jujeños.