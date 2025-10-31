viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 10:43
Actividades.

Celebrarán Halloween en el Mercado Central de San Salvador de Jujuy

El Mercado Central 6 de Agosto celebra Halloween hoy viernes 31 de octubre desde las 18hs con disfraces, caramelos y ofertas; la entrada es libre y familiar.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cómo funcionarán los mercados municipales en vísperas de la Navidad 2024

Cómo funcionarán los mercados municipales en vísperas de la Navidad 2024

image

El Mercado Central “6 de Agosto” invita a vivir una tarde de disfraces, dulces y diversión con motivo de Halloween. La propuesta, pensada para todas las edades, busca llenar de color y alegría el corazón de la ciudad y sumar una alternativa recreativa para este fin de semana.

Lee además
Halloween en Jujuy (foto archivo).
Atención.

Hoy se celebra Halloween ¿Qué significa y cuál es su origen?
Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.
Comercio.

Un local exhibió una figura de mujer colgada y generó repudio en Jujuy

La actividad se realizará el viernes 31 de octubre, desde las 18 horas, en la tradicional esquina de Alvear y Balcarce, con entrada libre y gratuita. Bajo el nombre “Mercado en Halloween”, la organización convoca a acercarse con disfraces para disfrutar de una tarde distinta.

image

Los puesteros del Mercado Central organizaron sorpresas para los chicos

Los puesteros del Mercado se preparan con caramelos, golosinas y promociones especiales, además de propuestas para recorrer y conocer la oferta local. Habrá espacios pensados para fotos y momentos para compartir en familia, priorizando el disfrute y la participación de niñas y niños.

Desde la organización remarcan que la iniciativa fortalece el vínculo comunitario y promueve el uso del espacio público como lugar de encuentro seguro y accesible. Se alienta a asistir con anticipación para facilitar la circulación y aprovechar las promociones.

Con esta edición, el Mercado Central reafirma su compromiso cultural y social con la comunidad jujeña, impulsando actividades que integran a comercios, familias y visitantes. La invitación queda abierta: disfraces listos, bolsitas preparadas y una tarde para celebrar en el centro de la ciudad.

