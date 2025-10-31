Celebrarán Halloween en el Mercado Central de San Salvador de Jujuy

Cómo funcionarán los mercados municipales en vísperas de la Navidad 2024
El Mercado Central “6 de Agosto” invita a vivir una tarde de disfraces, dulces y diversión con motivo de Halloween. La propuesta, pensada para todas las edades, busca llenar de color y alegría el corazón de la ciudad y sumar una alternativa recreativa para este fin de semana.
La actividad se realizará el viernes 31 de octubre, desde las 18 horas, en la tradicional esquina de Alvear y Balcarce, con entrada libre y gratuita. Bajo el nombre “Mercado en Halloween”, la organización convoca a acercarse con disfraces para disfrutar de una tarde distinta.
Los puesteros del Mercado Central organizaron sorpresas para los chicos
Los puesteros del Mercado se preparan con caramelos, golosinas y promociones especiales, además de propuestas para recorrer y conocer la oferta local. Habrá espacios pensados para fotos y momentos para compartir en familia, priorizando el disfrute y la participación de niñas y niños.
Desde la organización remarcan que la iniciativa fortalece el vínculo comunitario y promueve el uso del espacio público como lugar de encuentro seguro y accesible. Se alienta a asistir con anticipación para facilitar la circulación y aprovechar las promociones.
Con esta edición, el Mercado Central reafirma su compromiso cultural y social con la comunidad jujeña, impulsando actividades que integran a comercios, familias y visitantes. La invitación queda abierta: disfraces listos, bolsitas preparadas y una tarde para celebrar en el centro de la ciudad.