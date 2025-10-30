Ofrendas, chicha y coronas: el Mercado Central rinde homenaje a las tradiciones jujeñas

El evento se llevará a cabo el viernes 31 de octubre, de 9 a 15 horas, y el sábado 1 de noviembre, de 9 a 13 horas, en las instalaciones del mercado, ubicado en Alvear esquina Balcarce. Durante ambas jornadas, emprendedores y productores locales ofrecerán una amplia variedad de productos típicos que acompañan esta fecha tan significativa para las familias jujeñas.
Preservar las costumbres y la identidad local
Con esta propuesta, el Mercado Central busca preservar y poner en valor las tradiciones culturales de la región, promoviendo un espacio de encuentro donde las y los vecinos puedan compartir, rendir homenaje a sus seres queridos y fortalecer el sentido comunitario que caracteriza a la celebración del Día de los Fieles Difuntos en Jujuy.