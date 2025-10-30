Ofrendas, chicha y coronas: el Mercado Central rinde homenaje a las tradiciones jujeñas

El Mercado Central “6 de Agosto”, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invita a toda la comunidad a participar de la tradicional exposición y venta de ofrendas, chicha y coronas en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos.

Ofrendas Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos. Fechas y horarios de la actividad El evento se llevará a cabo el viernes 31 de octubre, de 9 a 15 horas, y el sábado 1 de noviembre, de 9 a 13 horas, en las instalaciones del mercado, ubicado en Alvear esquina Balcarce. Durante ambas jornadas, emprendedores y productores locales ofrecerán una amplia variedad de productos típicos que acompañan esta fecha tan significativa para las familias jujeñas.

Preservar las costumbres y la identidad local Con esta propuesta, el Mercado Central busca preservar y poner en valor las tradiciones culturales de la región, promoviendo un espacio de encuentro donde las y los vecinos puedan compartir, rendir homenaje a sus seres queridos y fortalecer el sentido comunitario que caracteriza a la celebración del Día de los Fieles Difuntos en Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.