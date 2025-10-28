Llega la Feria de Flores y Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos

La tradicional Feria de Flores y Ofrendas se desarrollará en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación) desde el jueves 30 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre , en horario corrido de 8 a 22 . El evento reunirá a más de 110 comerciantes de la economía popular , quienes ofrecerán productos tradicionales para las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos .

Durante las tres jornadas, los vecinos podrán recorrer más de un centenar de puestos con una amplia oferta de productos típicos de la recordación jujeña. Habrá ofrendas, coronas, flores naturales y artificiales, empanadillas, chichas de maíz y maní, y confites , además de artículos religiosos y artesanías.

La propuesta busca preservar una de las costumbres más arraigadas de la provincia, donde las familias preparan mesas y altares para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos.

Ofrendas 4.jpg

Más de 110 emprendedores jujeños en escena

La feria contará con la participación de emprendedores, floristas, panaderos y artesanos de distintos barrios y localidades. Todos ellos forman parte de la economía popular y encuentran en este espacio una oportunidad para compartir sus productos y tradiciones con la comunidad.

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy destacaron que la actividad es también una forma de apoyar el trabajo local y promover el consumo de productos elaborados en la provincia.

Lugar, horarios y servicios para los visitantes

El Centro Cultural Manuel Belgrano, conocido como la Vieja Estación, abrirá sus puertas de 8 a 22, con entrada libre y gratuita.

Habrá puestos gastronómicos, baños públicos, espacios de descanso y un operativo de seguridad durante los tres días. Además, se instalarán contenedores para mantener la limpieza del predio y se habilitarán áreas de estacionamiento cercanas para facilitar el acceso de los visitantes.