Llega la Feria de Flores y Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos

La tradicional Feria de Flores y Ofrendas se desarrollará en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación) desde el jueves 30 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre, en horario corrido de 8 a 22. El evento reunirá a más de 110 comerciantes de la economía popular, quienes ofrecerán productos tradicionales para las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.
Un paseo lleno de tradición y colores
Durante las tres jornadas, los vecinos podrán recorrer más de un centenar de puestos con una amplia oferta de productos típicos de la recordación jujeña. Habrá ofrendas, coronas, flores naturales y artificiales, empanadillas, chichas de maíz y maní, y confites, además de artículos religiosos y artesanías.
La propuesta busca preservar una de las costumbres más arraigadas de la provincia, donde las familias preparan mesas y altares para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos.
Más de 110 emprendedores jujeños en escena
La feria contará con la participación de emprendedores, floristas, panaderos y artesanos de distintos barrios y localidades. Todos ellos forman parte de la economía popular y encuentran en este espacio una oportunidad para compartir sus productos y tradiciones con la comunidad.
Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy destacaron que la actividad es también una forma de apoyar el trabajo local y promover el consumo de productos elaborados en la provincia.
Lugar, horarios y servicios para los visitantes
El Centro Cultural Manuel Belgrano, conocido como la Vieja Estación, abrirá sus puertas de 8 a 22, con entrada libre y gratuita.
Habrá puestos gastronómicos, baños públicos, espacios de descanso y un operativo de seguridad durante los tres días. Además, se instalarán contenedores para mantener la limpieza del predio y se habilitarán áreas de estacionamiento cercanas para facilitar el acceso de los visitantes.
