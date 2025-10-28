martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 12:19
Jujuy.

Llega la Feria de Flores y Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos

El Centro Cultural Manuel Belgrano recibirá la Feria de Flores y Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos. Todos los detalles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos.

Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos.

La tradicional Feria de Flores y Ofrendas se desarrollará en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación) desde el jueves 30 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre, en horario corrido de 8 a 22. El evento reunirá a más de 110 comerciantes de la economía popular, quienes ofrecerán productos tradicionales para las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.

Misas en cementerios por el Día de los Fieles Difuntos
Atención.

Los horarios de los cementerios para el Día de los Fieles difuntos en Jujuy
Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos.
Tradición.

El significado de cada ofrenda en el Día de los Fieles Difuntos

Un paseo lleno de tradición y colores

Durante las tres jornadas, los vecinos podrán recorrer más de un centenar de puestos con una amplia oferta de productos típicos de la recordación jujeña. Habrá ofrendas, coronas, flores naturales y artificiales, empanadillas, chichas de maíz y maní, y confites, además de artículos religiosos y artesanías.

La propuesta busca preservar una de las costumbres más arraigadas de la provincia, donde las familias preparan mesas y altares para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos.

Ofrendas 4.jpg

Más de 110 emprendedores jujeños en escena

La feria contará con la participación de emprendedores, floristas, panaderos y artesanos de distintos barrios y localidades. Todos ellos forman parte de la economía popular y encuentran en este espacio una oportunidad para compartir sus productos y tradiciones con la comunidad.

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy destacaron que la actividad es también una forma de apoyar el trabajo local y promover el consumo de productos elaborados en la provincia.

Embed - Del jueves al sábado se realizará “Feria de las Ofrendas y las Flores” en la ex Estación de Trenes

Lugar, horarios y servicios para los visitantes

El Centro Cultural Manuel Belgrano, conocido como la Vieja Estación, abrirá sus puertas de 8 a 22, con entrada libre y gratuita.

Habrá puestos gastronómicos, baños públicos, espacios de descanso y un operativo de seguridad durante los tres días. Además, se instalarán contenedores para mantener la limpieza del predio y se habilitarán áreas de estacionamiento cercanas para facilitar el acceso de los visitantes.

Los horarios de los cementerios para el Día de los Fieles difuntos en Jujuy

El significado de cada ofrenda en el Día de los Fieles Difuntos

Entregan permisos a comerciantes para vender flores en el Día de los Fieles Difuntos

Ingreso a 1er año: el "momento" que asignaron a los colegios con sobredemanda

San Salvador de Jujuy misterioso: ruta de fantasmas, leyendas y secretos

el gobierno de jujuy ofreceria un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de ano
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Por  Redacción de TodoJujuy

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

El hecho tuvo lugar en la intersección de La Rioja, Avenida Brasil y José de Garro.
Sociedad.

Se incendió un taller mecánico y evacuaron dos escuelas

Gimnasia de Jujuy 2025
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Licencia de conducir.  video
Trámites.

Licencia de conducir: los cambios a partir de la modificación en la Ley Nacional de Tránsito

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Primera Nacional.

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel