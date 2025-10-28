martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 13:15
Golpeó a un inspector de tránsito que le hizo una multa en Jujuy

El hecho ocurrió sobre calle Zegada, cuando un hombre de 38 años agredió a un empleado municipal que le labraba una multa por estacionar en doble fila.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El miércoles 22 de octubre de 2025, cerca de las 19:30 horas, la Policía de Jujuy actuó ante un violento episodio en el barrio Gorriti. Un conductor de 38 años agredió físicamente a un inspector de Tránsito Municipal luego de ser multado por estacionar en doble fila sobre la calle Zegada, cerca del Mercado Municipal. El ataque fue denunciado por testigos al 911, lo que permitió una rápida intervención del Grupo Especial Motorizado (GEM).

El conductor reaccionó con violencia tras una infracción

Según el informe policial, el incidente comenzó cuando el inspector notificó al conductor sobre la infracción cometida y el inminente remolque del vehículo. En ese momento, el hombre reaccionó de forma violenta, lanzó insultos y le propinó un golpe de puño al empleado municipal, quien resultó con una lesión en el labio.

Vecinos y transeúntes que presenciaron la escena alertaron de inmediato al sistema de emergencias, lo que permitió el arribo de los efectivos policiales en pocos minutos.

Intervención del Grupo Especial Motorizado

Al llegar al lugar, los agentes del GEM encontraron al agresor en un evidente estado de exaltación y agresividad, alterando el orden público. Pese a los intentos por calmarlo, el sujeto continuó con los insultos y amenazas, por lo que los uniformados procedieron a su aprehensión inmediata.

El hombre fue reducido y trasladado con apoyo de otro móvil policial hacia la Seccional Cuarta, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La camioneta infractora fue secuestrada por personal de Transporte Municipal, y se labró la multa correspondiente por estacionamiento indebido, conforme a la Ley Nacional de Tránsito.

