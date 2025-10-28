Choque y caos en el acceso sur a San Salvador de Jujuy

Choque en avenida Savio Choque en avenida Savio

Las inclemencias del tiempo en este martes 28 de octubre, colaboraron para que se registren choques y hechos viales en diferentes accesos a la ciudad de San Salvador de Jujuy provocando demoras en el tránsito.

Derrape en Ruta 9 En el primero de ellos, un efectivo policial del equipo motorizado sufrió una caída a la cinta asfáltica sobre la Ruta 9, a la altura de la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy. El asfalto se encontraba mojado por las precipitaciones y habría influido en la maniobra.

De acuerdo con los primeros datos, el agente no presentaría heridas de gravedad, ya que logró levantarse por sus propios medios y fue asistido en el lugar para una evaluación preventiva. La circulación se mantuvo reducida durante algunos minutos hasta despejar la zona.

accidente polica motorizado ruta 9 Avenida Savio: fuerte choque frente al estadio 23 de Agosto En otro hecho registrado durante la misma franja horaria, dos vehículos colisionaron sobre avenida Savio, a la altura del estadio 23 de Agosto. El impacto produjo importantes daños materiales en al menos uno de los rodados.

Por este siniestro, personal de Tránsito dispuso un corte total de circulación en el sector y organizó desvíos hacia la Fuente de las Américas, con señalización y ordenamiento vehicular para evitar nuevos incidentes. Choque en avenida Savio Choque en avenida Savio Recomendaciones en jornada de lluvia Las autoridades pidieron extremar la prudencia: aumentar la distancia de frenado, evitar maniobras bruscas, circular con luces bajas encendidas y respetar la señalización y las indicaciones del personal en la vía pública.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.