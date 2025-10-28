martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 09:08
Tránsito.

Choque y caos en el acceso sur a San Salvador de Jujuy

El tránsito estuvo cortado a la altura del estadio 23 de Agosto, con desvíos hacia la Fuente de las Américas. Trabaja personal de Tránsito y Policía.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Las inclemencias del tiempo en este martes 28 de octubre, colaboraron para que se registren choques y hechos viales en diferentes accesos a la ciudad de San Salvador de Jujuy provocando demoras en el tránsito.

Derrape en Ruta 9

En el primero de ellos, un efectivo policial del equipo motorizado sufrió una caída a la cinta asfáltica sobre la Ruta 9, a la altura de la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy. El asfalto se encontraba mojado por las precipitaciones y habría influido en la maniobra.

De acuerdo con los primeros datos, el agente no presentaría heridas de gravedad, ya que logró levantarse por sus propios medios y fue asistido en el lugar para una evaluación preventiva. La circulación se mantuvo reducida durante algunos minutos hasta despejar la zona.

accidente polica motorizado ruta 9

Avenida Savio: fuerte choque frente al estadio 23 de Agosto

En otro hecho registrado durante la misma franja horaria, dos vehículos colisionaron sobre avenida Savio, a la altura del estadio 23 de Agosto. El impacto produjo importantes daños materiales en al menos uno de los rodados.

Por este siniestro, personal de Tránsito dispuso un corte total de circulación en el sector y organizó desvíos hacia la Fuente de las Américas, con señalización y ordenamiento vehicular para evitar nuevos incidentes.

Recomendaciones en jornada de lluvia

Las autoridades pidieron extremar la prudencia: aumentar la distancia de frenado, evitar maniobras bruscas, circular con luces bajas encendidas y respetar la señalización y las indicaciones del personal en la vía pública.

