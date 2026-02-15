Tránsito normalizado en RN 9 a la altura de Maimará

Un colectivo quedó varado en la RN 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en Maimará. Hay paso alternado y presencia de Seguridad Vial.

Este domingo, en medio del movimiento turístico y carnavalero en la Quebrada, se registraron demoras en la Ruta Nacional 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en la localidad de Maimará. Según el parte de seguridad vial, un colectivo quedó varado y obligó a implementar un paso alternado, con circulación por media calzada. Pasadas las 20:30 el transito fue normalizado sin embargo se pide extremar las medidas de precaución por el flujo vehicular en aumento para estas fechas.

Paso alternado y presencia de Seguridad Vial El incidente fue observado cerca de las 18:10hs por personal afectado al servicio de prevención durante la Bajada de Diablos en Maimará. De acuerdo con la información difundida, el colectivo quedó detenido sentido norte-sur, ocupando la calzada de ese carril y generando complicaciones para quienes circulaban por el sector.

maimara Un colectivo quedó varado en la RN 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en Maimará. Hay paso alternado y presencia de Seguridad Vial. Ante la situación, se organizó un esquema de tránsito con paso alternado en ambos sentidos, mientras se normaliza la circulación. En el lugar trabaja personal del cuerpo de seguridad vial, con apoyo del CGSC Tilcara, bajo coordinación del oficial principal Julián de la subcomisaría de Huacalera, según se indicó en el reporte.

Además, desde el operativo remarcaron una dificultad extra: en ese tramo “la recepción de señal es muy escasa”, por lo que se recomendó prever demoras y extremar cuidados al manejar.

Recomendaciones para quienes transitan por la zona Desde seguridad vial pidieron a los conductores circular con velocidad reducida, mantener distancia de frenado y respetar la señalización y las indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector. También se sugirió evitar maniobras riesgosas, ya que el tránsito se encuentra condicionado por el paso alternado. Por el momento, no se informaron detalles sobre el motivo específico de la detención del colectivo ni el tiempo estimado de resolución, y se anticipó que se ampliará información cuando haya novedades.

