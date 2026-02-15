domingo 15 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de febrero de 2026 - 20:59
Cerro Negro.

Tránsito normalizado en RN 9 a la altura de Maimará

Pasadas las 18hs, un colectivo quedó varado en la RN 9 (Maimará) lo que trajo demoras en el transito por casi tres horas; situación que ya fue subsanada.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un colectivo quedó varado en la RN 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en Maimará. Hay paso alternado y presencia de Seguridad Vial.

Un colectivo quedó varado en la RN 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en Maimará. Hay paso alternado y presencia de Seguridad Vial.

Este domingo, en medio del movimiento turístico y carnavalero en la Quebrada, se registraron demoras en la Ruta Nacional 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en la localidad de Maimará. Según el parte de seguridad vial, un colectivo quedó varado y obligó a implementar un paso alternado, con circulación por media calzada. Pasadas las 20:30 el transito fue normalizado sin embargo se pide extremar las medidas de precaución por el flujo vehicular en aumento para estas fechas.

Lee además
(Imagne de archivo)
Alto Comedero.

Tragedia en la RN 9: murió un joven tras un choque frontal entre dos autos
Gimnasia y Esgrima de Jujuy se prepara para su regreso al Estadio 23 de Agosto este lunes 16 de febrero. Cristian Menéndez – jugador de Gimnasia de Jujuy   video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy debuta de local este lunes 16 de febrero ante Midland

Paso alternado y presencia de Seguridad Vial

El incidente fue observado cerca de las 18:10hs por personal afectado al servicio de prevención durante la Bajada de Diablos en Maimará. De acuerdo con la información difundida, el colectivo quedó detenido sentido norte-sur, ocupando la calzada de ese carril y generando complicaciones para quienes circulaban por el sector.

maimara
Un colectivo quedó varado en la RN 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en Maimará. Hay paso alternado y presencia de Seguridad Vial.

Un colectivo quedó varado en la RN 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en Maimará. Hay paso alternado y presencia de Seguridad Vial.

Ante la situación, se organizó un esquema de tránsito con paso alternado en ambos sentidos, mientras se normaliza la circulación. En el lugar trabaja personal del cuerpo de seguridad vial, con apoyo del CGSC Tilcara, bajo coordinación del oficial principal Julián de la subcomisaría de Huacalera, según se indicó en el reporte.

Además, desde el operativo remarcaron una dificultad extra: en ese tramo “la recepción de señal es muy escasa”, por lo que se recomendó prever demoras y extremar cuidados al manejar.

Recomendaciones para quienes transitan por la zona

Desde seguridad vial pidieron a los conductores circular con velocidad reducida, mantener distancia de frenado y respetar la señalización y las indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector. También se sugirió evitar maniobras riesgosas, ya que el tránsito se encuentra condicionado por el paso alternado.

Por el momento, no se informaron detalles sobre el motivo específico de la detención del colectivo ni el tiempo estimado de resolución, y se anticipó que se ampliará información cuando haya novedades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tragedia en la RN 9: murió un joven tras un choque frontal entre dos autos

Gimnasia de Jujuy debuta de local este lunes 16 de febrero ante Midland

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Por una denuncia: detuvieron a seis salteños y recuperaron 21 celulares robados en San Salvador de Jujuy

La agrupación Busca Mojón celebró 25 años con el tradicional desentierro en Palpalá

Lo que se lee ahora
Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026 video
Maimará.

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy
Estafa.

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026 video
Maimará.

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Caos en Uquía tras la Bajada de los Diablos: filas, reclamos y disturbios por falta de colectivos
Disturbios.

Caos en Uquía tras la Bajada de los Diablos: filas, reclamos y disturbios por falta de colectivos

Robaron celulares en el carnavalódromo (imagen con IA)
Carnaval.

Por una denuncia: detuvieron a seis salteños y recuperaron 21 celulares robados en San Salvador de Jujuy

Imagen creada con IA.
Importante.

Carnaval 2026: ¿Qué hacer y dónde pedir ayuda si un amigo se intoxica?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel