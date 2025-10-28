martes 28 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de octubre de 2025 - 12:00
Atención.

Los horarios de los cementerios para el Día de los Fieles difuntos en Jujuy

Confirmaron los horarios especiales de los cementerios para el Día de los Fieles Difuntos en Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Misas en cementerios por el Día de los Fieles Difuntos

Misas en cementerios por el Día de los Fieles Difuntos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que los cementerios abren este sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 7 a 19 horas, con motivo de las celebraciones por el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. El objetivo es permitir que los vecinos puedan rendir homenaje a sus seres queridos con comodidad y tiempo suficiente.

Lee además
Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos. video
Jujuy.

Llega la Feria de Flores y Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos
Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos.
Tradición.

El significado de cada ofrenda en el Día de los Fieles Difuntos

Apertura extendida durante el fin de semana

Tanto el Cementerio El Salvador como el Cementerio Nuestra Señora del Rosario mantendrán las puertas abiertas durante doce horas continuas. Desde el municipio aclararon que no se aplicarán restricciones en el ingreso y que el personal de guardia estará disponible para orientar a los visitantes.

El horario especial regirá solo por este fin de semana, en coincidencia con las fechas más emotivas del calendario católico, que suelen convocar a cientos de familias jujeñas.

Día de los Fieles Difuntos: cientos de jujeños visitan los cementerios.jpg
Día de los Fieles Difuntos: cientos de jujeños visitan los cementerios

Día de los Fieles Difuntos: cientos de jujeños visitan los cementerios

Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos

El 1 de noviembre, la Iglesia Católica celebra el Día de Todos los Santos, una jornada dedicada a quienes alcanzaron la vida eterna. En tanto, el 2 de noviembre se recuerda a los Fieles Difuntos, fecha en la que las familias honran a sus seres queridos fallecidos con ofrendas, flores y rezos.

En Jujuy, ambas fechas son parte de una tradición muy arraigada, donde las familias preparan mesas con alimentos, t’antawawas, escaleras y flores, además de visitar los cementerios para compartir momentos de recogimiento y memoria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Llega la Feria de Flores y Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos

El significado de cada ofrenda en el Día de los Fieles Difuntos

Entregan permisos a comerciantes para vender flores en el Día de los Fieles Difuntos

San Salvador de Jujuy misterioso: ruta de fantasmas, leyendas y secretos

Golpeó a un inspector de tránsito que le hizo una multa en Jujuy

Lo que se lee ahora
el gobierno de jujuy ofreceria un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de ano
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

El hecho tuvo lugar en la intersección de La Rioja, Avenida Brasil y José de Garro.
Sociedad.

Se incendió un taller mecánico y evacuaron dos escuelas

Gimnasia de Jujuy 2025
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Licencia de conducir.  video
Trámites.

Licencia de conducir: los cambios a partir de la modificación en la Ley Nacional de Tránsito

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Primera Nacional.

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel