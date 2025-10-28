Los horarios de los cementerios para el Día de los Fieles difuntos en Jujuy

Misas en cementerios por el Día de los Fieles Difuntos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que los cementerios abren este sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 7 a 19 horas, con motivo de las celebraciones por el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. El objetivo es permitir que los vecinos puedan rendir homenaje a sus seres queridos con comodidad y tiempo suficiente.

Apertura extendida durante el fin de semana Tanto el Cementerio El Salvador como el Cementerio Nuestra Señora del Rosario mantendrán las puertas abiertas durante doce horas continuas. Desde el municipio aclararon que no se aplicarán restricciones en el ingreso y que el personal de guardia estará disponible para orientar a los visitantes.

El horario especial regirá solo por este fin de semana, en coincidencia con las fechas más emotivas del calendario católico, que suelen convocar a cientos de familias jujeñas.

Día de los Fieles Difuntos: cientos de jujeños visitan los cementerios.jpg Día de los Fieles Difuntos: cientos de jujeños visitan los cementerios Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos El 1 de noviembre, la Iglesia Católica celebra el Día de Todos los Santos, una jornada dedicada a quienes alcanzaron la vida eterna. En tanto, el 2 de noviembre se recuerda a los Fieles Difuntos, fecha en la que las familias honran a sus seres queridos fallecidos con ofrendas, flores y rezos. En Jujuy, ambas fechas son parte de una tradición muy arraigada, donde las familias preparan mesas con alimentos, t’antawawas, escaleras y flores, además de visitar los cementerios para compartir momentos de recogimiento y memoria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.