martes 28 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de octubre de 2025 - 10:59
Tradición.

El significado de cada ofrenda en el Día de los Fieles Difuntos

Pan, flores, frutas y figuras tradicionales se colocan en las mesas para recibir a las almas en el Día de los Fieles Difuntos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos.

Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos.

Lee además
Entregan permisos a comerciantes para vender flores en el Día de los Fieles Difuntos
Capital.

Entregan permisos a comerciantes para vender flores en el Día de los Fieles Difuntos
Licencia de conducir. 
Trámites.

Licencia de conducir: los cambios a partir de la modificación en la Ley Nacional de Tránsito

El corazón de la mesa de ofrendas

En Jujuy, las familias comienzan a preparar la ofrenda el día anterior al festejo, con alimentos, flores, bebidas, pan con formas especiales, hojas de coca, velas y más. La mesa se posa en un lugar de la casa con visibilidad, muchas veces frente a una foto del difunto o en el patio, para “recibir” simbólicamente al alma que vuelve.

La finalidad: reconocer al fallecido, brindarle lo que le gustaba en vida y permitir que su alma “visite” el hogar.

Panes con figuras

Los panes que aparecen en la mesa tienen formas que parecen figuras humanas (“t’anta wawas”), animales, escaleras, palomas o cruces. Qué representa cada una:

  • Escalera: simboliza el deseo de que las almas asciendan al cielo para estar con Dios
  • Cruz: representa a Jesucristo, protector de quien murió
  • Animal de carga: representa al que lleva las ofrendas del difunto
  • “T´antawawas”: panes con máscaras que representan al difunto.

Flores, agua, velas y hojas de coca

Las flores —coloridas y frescas— decoran la mesa de ofrendas. Su brillo y aromas sirven para honrar al difunto y para iluminar su paso. El agua representa alivio para el alma que llega, para que no le falte la sed.

Las velas simbolizan la luz que guía al difunto hacia el más allá. Las hojas de coca, presentes en muchas mesas en Jujuy, devienen del bagaje andino: se ofrecen para acompañar al espíritu y mantener viva la relación símbolo-ritual.

Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos.
Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos.

Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos.

Comidas y bebidas preferidas del difunto

Una parte esencial de la mesa incluye los alimentos, bebidas, golosinas y hasta cigarrillos que al difunto le gustaban en vida. En Jujuy se prepara chicha de maíz o de maní, comidas saladas, dulces, frutas, etc.

Esta práctica no solo recuerda al difunto sino que también invita a los vivos a compartir en comunidad, a reunir la mesa como un momento de encuentro entre generaciones.

La idea es clara: el alma viene de visita, y la mesa se levanta para recibirla, ofrecerle lo que era de su agrado y demostrar que se la recuerda.

Qué representa cada ubicación

Aunque no hay una reglamentación rígida, muchas mesas siguen una lógica: sobre un paño oscuro (en señal de luto), se colocan primero las figuras de pan, luego las velas, el agua, las flores, la foto del fallecido, las bebidas y comidas.

El posicionamiento simboliza el “camino” del alma: la escalera, por ejemplo, puede quedar delante para marcar su tránsito; la foto contacto directo con la persona; el agua hacia un lado para refrescar; las velas al fondo para indicar luz.

Este orden hace que la mesa sea más que un simple conjunto: es un espacio ritual de encuentro entre vivos y muertos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Entregan permisos a comerciantes para vender flores en el Día de los Fieles Difuntos

Licencia de conducir: los cambios a partir de la modificación en la Ley Nacional de Tránsito

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Comienzan las reuniones por paritarias con los gremios docentes

Choque y caos en el acceso sur a San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
el gobierno de jujuy ofreceria un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de ano
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.
Fútbol.

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy.
Urgente.

Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy

Gimnasia de Jujuy 2025
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Primera Nacional.

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel