Entregan permisos a comerciantes para vender flores en el Día de los Fieles Difuntos

A partir del lunes 27 de octubre , la Dirección de Espacios Públicos de la Municipalidad otorgará las autorizaciones y habilitaciones a los vendedores de la economía popular interesados en ofrecer productos alusivos al Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos .

La atención será de 8 a 12.30 , en las oficinas ubicadas en calles Iguazú y Dorrego , donde se coordinará la distribución de puestos en los alrededores de los cementerios municipales.

El responsable de Control de Espacios Públicos, Rubén Tabarcachi , explicó que el operativo busca garantizar el orden y la seguridad durante una conmemoración profundamente arraigada en la cultura jujeña.

“Convocamos nuevamente a los comerciantes registrados o con expedientes en trámite, para implementar un ordenamiento que permita mantener la tradición sin inconvenientes”, señaló.

Este año, el trabajo se enfocará en organizar los puestos por rubros, corrigiendo falencias detectadas en la edición anterior, cuando se detectó la presencia de vendedores sin autorización.

“El objetivo es otorgar una cantidad prudente de permisos, junto al área de Cementerios, para que los vecinos puedan transitar libremente y cumplir con sus costumbres espirituales”, añadió Tabarcachi.

Rubros permitidos

Los rubros habilitados incluyen ofrendas tradicionales, flores, artesanías de floreros y porta velas, gastronomía y confitería típica, entre otros.

En cambio, no se permitirá la venta de productos ajenos a la conmemoración de los Fieles Difuntos.

Requisitos y asesoramiento

Los comerciantes empadronados o con documentación en trámite deberán presentar su Libre Infracción y, en caso de tener papeles vencidos, regularizarlos antes del viernes en el horario de atención mencionado.

Por su parte, quienes deseen sumarse a la economía popular podrán acercarse a las oficinas para recibir asesoramiento sobre los requisitos generales y el inicio de su expediente, lo que les permitirá tramitar la habilitación correspondiente para la comercialización durante la festividad.