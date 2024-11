El operativo de tránsito en las rutas cercanas a los cementerios por el Día de los Fieles Difuntos

Oscar Orias y 9 de Julio

Pellegrini y 9 de Julio

Debido a estos cortes, algunas líneas de transporte urbano modificarán su recorrido de la siguiente manera:

Línea 34

Recorrido de ida: Comandante Espora, De Benedetti, Oscar Orias, 25 de Mayo, Roca, 9 de Julio recorrido habitual.

Recorrido de regreso: Roca, 18 de Noviembre, Gurruchaga, 9 de Julio y recorrido habitual.

Paradas:

18 de Noviembre y Rivadavia

Rotonda de Gurruchaga

Líneas 6, 10, 16 y 19:

Recorrido de ida: Comandante Espora, De Benedetti, Oscar Orias, 25 de Mayo, Roca, 9 de Julio y recorrido habitual.

Cementerio Del Salvador.

Paradas:

Espora y 9 de Julio

25 de Mayo y Pellegrini

Roca y 9 de Julio.

Recorrido de regreso: Roca, 18 de Noviembre, Gurruchaga, 9 de Julio y recorrido habitual,

Línea 27

Recorrido de ida: Oscar Orias, 25 de Mayo, Roca, 9 de Julio y recorrido habitual.

Recorrido de regreso: Roca, 18 de Noviembre, Oscar Orias y recorrido habitual.

Paradas:

18 de Noviembre y Rivadavia.

Oscar Orias y 9 de Julio.

En cuanto al Cementerio El Salvador, El Jardín del Castillo, y El Solar, el personal de la Dirección de Tránsito estará presente para brindar seguridad en el tránsito vehicular, sin realizar cortes de circulación.

Estas disposiciones buscan facilitar el acceso y resguardar la seguridad de quienes se acercan a conmemorar a sus seres queridos en esta importante fecha. La Municipalidad solicita a los conductores y usuarios de transporte urbano de pasajeros que respeten las indicaciones del personal y circulen con precaución en las zonas afectadas.

Día de los Fieles Difuntos en San Salvador de Jujuy: misas

Los cementerios estarán abiertos desde las 7 hasta las 19 horas, previendo una gran concurrencia de visitantes que se acercarán para rendir homenaje a sus seres queridos.

Durante la jornada, se celebrarán cuatro misas en los cementerios municipales, en horarios de 8, 10, 16 y 18 horas, en respuesta a la tradición de esta fecha tan significativa para muchas familias jujeñas. La administración del cementerio estará operativa todo el día, y también abrirá el domingo en horario especial de 8 a 13 horas

Horarios de misa por el Día de los Fieles Difuntos

San Salvador de Jujuy

Cementerios municipales: 8:00, 10:00, 16:00 y 18:00 horas.

Iglesia Catedral: 9:00 y 20:00 horas

Cabe mencionar que el obispo, César Fernández estará en la misa de las 10 en el Rosario y a las 18 en El Salvador.

Quebrada de Humahuaca

8:00 en los cementerios de Tilcara, Maimará y Huacalera.

10:00 en La Banda, Yacoraite y Huaichira

11:30 en el cementerio de Tres Cruces

La Quiaca

Cementerio Virgen del Carmen: 10:00

¿Qué es el Día de los Fieles Difuntos?

El Día de los Fieles Difuntos, celebrado el 2 de noviembre, es una tradición religiosa de origen cristiano dedicada a honrar y recordar a las personas fallecidas. Esta fecha sigue al Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, en el cual se rinde homenaje a los santos y mártires reconocidos por la Iglesia.

Esta conmemoración tiene raíces profundas en la fe católica y se extiende a muchas culturas y regiones del mundo, donde se honra a los fallecidos con visitas a cementerios, misas y oraciones. En los cementerios, es común que las familias limpien y adornen las tumbas con flores, velas y objetos significativos, como muestra de respeto y cariño. Las oraciones y las misas celebradas buscan interceder por el descanso de las almas, con la creencia de que este acto de fe ayuda a los difuntos a alcanzar la paz eterna.

Sin asueto

Cada año, para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos, el Gobierno de la provincia de Jujuy dicta asueto administrativo y escolar el 2 de noviembre con la intención de respetar la tradición arraigada en el sentimiento de la comunidad y el pueblo jujeño, para honrar a sus seres queridos que ya no están.

En este 2024, según adelantaron fuentes cercanas al Ejecutivo, esta medida no se aplicará ya que el segundo día del mes próximo cae sábado, y como el decreto solo abarca a la administración pública, no habrá decreto que acote las actividades en un día donde no las hay en ese ámbito.