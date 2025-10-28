El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Gimnasia de Jujuy 2025

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó la sanción para Gimnasia de Jujuy luego de la suspensión del segundo tiempo ante Deportivo Madryn. El equipo de Matías Módolo irá a jugar el partido de vuelta de cuartos de final con el marcador en contra, ya que el fallo indicó que los del sur ganaron el primer cruce por 3-0.

Después de dicha sanción, el plantel del Lobo se expresó a través de sus redes sociales y dejó mensajes contundentes. "Mientras está la posibilidad vamos por todo", dijo en su cuenta de X Sergio Orsini, ayudante de campo.

Los mensajes del plantel de Gimnasia de Jujuy en redes

Sergio Orsini - Ayudante de campo

Matías Módolo - entrenador

Tortu Fernández

Sebastián Sánchez

Santiago Camacho

Daniel "Pajarito" Juárez

El fallo de AFA contra Gimnasia de Jujuy

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó en el fallo que Gimnasia de Jujuy perdió el partido de ida ante Deportivo Madryn 3 a 0 por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

La sentencia marca que el equipo chubutense ganó ese encuentro que fue suspendido tras las denuncias de Lucas Comesaña, el arbitro del partido jugado en el estadio 23 de Agosto, quien adujo haber recibido "amenazas de dirigentes locales en el entretiempo", motivo por el cual suspendió el choque de ida.

En ese partido, que el Lobo ganaba 1 a 0 con un gol de Quintana, Comesaña tuvo un mal arbitraje, obviando un claro penal a favor de Gimnasia y amonestando rápidamente a los jugadores locales, uno de ellos Matías Noble, a quien expulsó en el minuto final del primer tiempo. El fallo completo Embed Fallo de AFA by Claudio Serra

