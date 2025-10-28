martes 28 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de octubre de 2025 - 09:28
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Después de que el Tribunal de Disciplina de la AFA comunicó el fallo del partido de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn, el plantel del Lobo se expresó en redes.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy 2025

Gimnasia de Jujuy 2025

Lee además
Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Primera Nacional.

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada
Ricardo Sastre presidente de Deportivo Madryn
Fútbol.

Polémico mensaje del presidente de Deportivo Madryn: qué dijo sobre Gimnasia de Jujuy

Después de dicha sanción, el plantel del Lobo se expresó a través de sus redes sociales y dejó mensajes contundentes. "Mientras está la posibilidad vamos por todo", dijo en su cuenta de X Sergio Orsini, ayudante de campo.

Los mensajes del plantel de Gimnasia de Jujuy en redes

Sergio Orsini - Ayudante de campo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/saorsini74/status/1982993256289054757?t=N4KimPW-mHVSQzk0Rb8CMA&s=08&partner=&hide_thread=false

Matías Módolo - entrenador

matias modolo mensaje

Tortu Fernández

tortu fernandez mensaje

Sebastián Sánchez

sebastian sanchez mensaje

Santiago Camacho

santiago camacho mensaje

Daniel "Pajarito" Juárez

pajaro juarez mensaje

El fallo de AFA contra Gimnasia de Jujuy

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó en el fallo que Gimnasia de Jujuy perdió el partido de ida ante Deportivo Madryn 3 a 0 por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

La sentencia marca que el equipo chubutense ganó ese encuentro que fue suspendido tras las denuncias de Lucas Comesaña, el arbitro del partido jugado en el estadio 23 de Agosto, quien adujo haber recibido "amenazas de dirigentes locales en el entretiempo", motivo por el cual suspendió el choque de ida.

En ese partido, que el Lobo ganaba 1 a 0 con un gol de Quintana, Comesaña tuvo un mal arbitraje, obviando un claro penal a favor de Gimnasia y amonestando rápidamente a los jugadores locales, uno de ellos Matías Noble, a quien expulsó en el minuto final del primer tiempo.

El fallo completo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Polémico mensaje del presidente de Deportivo Madryn: qué dijo sobre Gimnasia de Jujuy

El antecedente de cuando un árbitro suspendió Boca–Gimnasia por amenazas y AFA lo reanudó

El Tribunal de Disciplina de AFA le dio por perdido el partido a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn 3 a 0

Confirmaron los partidos de vuelta del Reducido: qué pasa con Gimnasia de Jujuy y Madryn

Lo que se lee ahora
Torneo Continuidad - Liga Jujeña
Fútbol.

Este jueves arranca el Torneo Continuidad de la Liga Jujeña: fixture y cómo se juega

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.
Fútbol.

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Gimnasia de Jujuy 2025
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy.
Urgente.

Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Primera Nacional.

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel