El antecedente de cuando un árbitro suspendió Boca–Gimnasia por amenazas y AFA lo reanudó

En septiembre se cumplieron casi 20 años del día en que el árbitro Daniel Giménez denunció que el presidente de Gimnasia de La Plata fue a hostigarlo en el entretiempo del encuentro ante Boca Juniors. El partido se reanudó cuando Estudiantes peleaba el torneo y la barra apareció para pedirles que perdieran.

Este antecedente reaparece precisamente en el momento en que la AFA debe determinar qué pasará con el partido Gimnasia de Juju y vs Deportivo Madryn, suspendido por supuestas amenazas al árbitro Lucas Comesaña.

El equipo de Alfio Basile llegaba imparable al Estadio Único, hoy Diego Armando Maradona. Había ganado los primeros cinco compromisos, con una antológica goleada por 7-1 a San Lorenzo incluida, y las aspiraciones de celebrar un tricampeonato histórico para el club eran cada vez más altas. En contraparte, el Tripero arribaba golpeado y deambulaba en la 13° posición de la tabla (vale recordar que los torneos eran de 20 equipos y no de 28, como son ahora).

El marcador se quebró a los 29 minutos del primer tiempo. Andrés Guglielminpietro peinó la pelota en el área xeneize y Santiago Silva la fue a buscar al borde del área chica. El Tanque se tiró inmediatamente después de que José María Calvo lo tocara levemente en la espalda. El árbitro Daniel Giménez, apodado Sargento porque era Suboficial Mayor del Ejército Argentino, no dudó y cobró la pena máxima en favor del Lobo. El Pelado se hizo cargo del remate y firmó el 1-0 parcial.

El juez sumó otra polémica cuando echó a Pedro Troglio, DT de GELP, por protestar una amarilla para un jugador de su equipo. El pitazo que cerró la primera mitad parecía igual de normal que los que había dado a lo largo de toda su carrera. Pero en el entretiempo “se pudrió todo”, como se dice en la jerga criolla.

image

El árbitro no salió del vestuario en el entretiempo: denunció amenazas

Los minutos pasaban y el árbitro no salía del vestuario. La incertidumbre era total, hasta que el periodista a cargo de la transmisión oficial adelantó lo que estaba sucediendo. “Tenemos una versión de que hace instantes alguien se acercó al camarín a amenazar a Giménez”, expresó el cronista.

Ante semejante conmoción, Pompilio se metió para hablar con el Sargento e informó que Juan José Muñoz, presidente de Gimnasia, había entrado a amenazarlo junto a un grupo de gente, cuyos nombres no trascendieron.

De acuerdo con lo que declaró el colegiado, Muñoz aterrizó en su vestuario y lo amenazó de muerte. “Cuando salgas a la calle te vamos a matar nosotros cuatro. Mañana te mato en la AFA y no dirigís nunca más”, le habría dicho.

image

El partido entre Gimnasia y Boca fue suspendido

Luego de que se suspendiera el partido, el presidente del Lobo negó cualquier tipo de problema o actitud increpante para con la autoridad.

“En realidad es un error grosero mío. Asumo toda la responsabilidad. No fue un cuestionamiento al arbitraje. Bajé para calmarlo a Pedro porque lo vi en un estado realmente deplorable. Ingresé al vestuario del árbitro y le dije: No le vengo a cuestionar el arbitraje. Simplemente le vengo a pedir solidaridad con él. Acá veo una ventaja deportiva en la que no tuvo responsabilidad Boca. Pero a este señor lo veo con alguna animosidad cada vez que dirige a Boca. Nunca apreté a Giménez”, indicó.

AFA decidió la reanudación del partido

A través del Tribunal de Disciplina, AFA resolvió que se jugara el segundo tiempo y lo que restaba del primero, dos meses después, precisamente el 8 de noviembre de ese mismo año.

Para esa altura la situación había cambiado completamente. Si bien Boca seguía siendo el puntero del torneo, Estudiantes lo corría de atrás sin darle ni un centímetro de changüi. Ante la posibilidad de que el Xeneize se cayera, la barrabrava de Gimnasia fue a visitar al plantel en la semana, según lo que comentarían los jugadores tiempo después, para amenazarlos con que "jugaran para atrás" y así evitar que el eterno rival peleara el certamen.

image

Los futbolistas del cuadro de La Ribera, comandados ahora por Ricardo La Volpe, se solidarizaron con los del Lobo y no gritaron ninguno de los cuatro goles que convirtieron para dar vuelta el resultado por 4-1. Hasta Martín Palermo, identificado con Estudiantes, encaró directamente a la mitad de la cancha tras meter su tanto.

Las imágenes dejaron en evidencia que los hombres triperos hacían el menor esfuerzo para llevarse la victoria. La apretada les terminó saliendo mal a los barras. ¿Por qué? El Pincha alcanzó a Boca en la última fecha y gritó campeón en una final inolvidable en la cancha de Vélez.