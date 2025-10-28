El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó la sanción para Gimnasia de Jujuy luego de la suspensión del segundo tiempo ante Deportivo Madryn. El equipo de Matías Módolo irá a jugar el partido de vuelta de cuartos de final con el marcador en contra, ya que el fallo indicó que los del sur ganaron el primer cruce por 3-0.

En ese marco, te contamos los posibles escenarios que necesita el Lobo para poder continuar en el Reducido de la Primera Nacional, en la lucha por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Gimnasia de Jujuy Deportivo Madryn Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido Con un 3-0 abajo, el panorama para Gimnasia de Jujuy es muy adverso. El equipo de Matías Módolo necesita una diferencia de cuatro goles o más ante Deportivo Madryn para conseguir el pase a semifinales del Reducido.

Esto se da porque el equipo de Leandro Gracián tiene ventaja deportiva y, en caso de un empate en el global, el acceso directo será para Deportivo Madryn. Los posibles resultados para que el Lobo siga en competencia:

gimnasia de jujuy Para pasar de ronda Gimnasia de Jujuy tiene que ganar por 4 goles o más de diferencia.

Ejemplos que clasifican al Lobo: 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, etc.

En la vuelta, Gimnasia debe sacar +4 de diferencia. Casos en los que queda eliminado Si Gimnasia de Jujuy empata o pierde el partido de vuelta

En caso de ganar por 1 o 2 goles (ej.: 1-0, 2-0, 3-1, 4-2).

Ganando por 3 goles (ej.: 3-0, 4-1, 5-2).

En esos casos, el global queda igualado y, al haber empate, la ventaja deportiva es de Madryn, por lo que avanzaría el equipo del sur. gimnasia de jujuy

