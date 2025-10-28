martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 12:24
Fútbol.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

Después de que AFA confirmara la sanción hacia Gimnasia de Jujuy tras el fallo del Tribunal de Disciplina, estos resultados necesita el Lobo para seguir en el Reducido.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
gimnasia de jujuy
En ese marco, te contamos los posibles escenarios que necesita el Lobo para poder continuar en el Reducido de la Primera Nacional, en la lucha por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Gimnasia de Jujuy Deportivo Madryn

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

Con un 3-0 abajo, el panorama para Gimnasia de Jujuy es muy adverso. El equipo de Matías Módolo necesita una diferencia de cuatro goles o más ante Deportivo Madryn para conseguir el pase a semifinales del Reducido.

Esto se da porque el equipo de Leandro Gracián tiene ventaja deportiva y, en caso de un empate en el global, el acceso directo será para Deportivo Madryn. Los posibles resultados para que el Lobo siga en competencia:

gimnasia de jujuy

Para pasar de ronda

  • Gimnasia de Jujuy tiene que ganar por 4 goles o más de diferencia.
  • Ejemplos que clasifican al Lobo: 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, etc.
  • En la vuelta, Gimnasia debe sacar +4 de diferencia.

Casos en los que queda eliminado

  • Si Gimnasia de Jujuy empata o pierde el partido de vuelta
  • En caso de ganar por 1 o 2 goles (ej.: 1-0, 2-0, 3-1, 4-2).
  • Ganando por 3 goles (ej.: 3-0, 4-1, 5-2).
  • En esos casos, el global queda igualado y, al haber empate, la ventaja deportiva es de Madryn, por lo que avanzaría el equipo del sur.
gimnasia de jujuy

