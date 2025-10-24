Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: sanciones y cuándo sale el fallo de AFA

Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dio 48 horas de plazo a Deportivo Madryn para responder y realizar su descargo por la suspensión del partido entre Gimnasia de Jujuy y el equipo chubutense por cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

Asimismo, el Tribunal de Discplina dio a conocer tres sanciones para el Lobo Jujeño. Aún no se conoció el fallo definitivo y se estima que la próxima semana se publique en el Boletín Oficial de la AFA.

lucas comesaña arbitro gimnasia de jujuy (2) Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn Suspensiones para Gimnasia de Jujuy: qué dijo AFA A través del Boletín N° 6773 Bis, la AFA informó que suspendieron una fecha a Matías Noble (expulsado por doble amonestación) y también la sanción a dos jugadores alcanzapelotas que estuvieron en el Estadio 23 de Agosto. Por un lado, a Tobías Leandro Veloz quien recibió la pena de seis partidos, y Miguel Damián Ávila quien será suspendido dos duelos.

Estos tres jugadores del equipo jujeño fueron castigados tras el informe del árbitro Lucas Comesaña.

matias noble gimnasia de jujuy Matías Noble expulsado contra Deportivo Madryn Cuándo saldrá el fallo defenitivo de AFA Luego de que Gimnasia de Jujuy presentara su descargo, ahora el Tribunal de Disciplina determinó que Deportivo Madryn tiene 48 horas para presentar su postura. Se estima que el fallo definitivo saldrá el próximo lunes, ese día se tiene previsto que AFA confirme lo que sucederá con el partido y la llave por cuartos de final del Reducido. El encuentro entre el Lobo y el equipo sureño, que iba 1-0 a favor de Gimnasia, fue suspendido en el entretiempo: el árbitro Lucas Comesaña -quien ignoró un grosero penal para los locales- denunció supuestas amenazas por parte de un dirigente del club jujeño. Proyecto nuevo - 2025-10-24T083158.445 Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn

