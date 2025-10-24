viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 08:39
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: sanciones y cuándo sale el fallo de AFA

El Tribunal de Disciplina le dio un plazo de 48 horas a Deportivo Madryn para entregar su descargo luego del partido suspendido ante Gimnasia de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn

Asimismo, el Tribunal de Discplina dio a conocer tres sanciones para el Lobo Jujeño. Aún no se conoció el fallo definitivo y se estima que la próxima semana se publique en el Boletín Oficial de la AFA.

Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn
Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn &nbsp;

Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn

Suspensiones para Gimnasia de Jujuy: qué dijo AFA

A través del Boletín N° 6773 Bis, la AFA informó que suspendieron una fecha a Matías Noble (expulsado por doble amonestación) y también la sanción a dos jugadores alcanzapelotas que estuvieron en el Estadio 23 de Agosto. Por un lado, a Tobías Leandro Veloz quien recibió la pena de seis partidos, y Miguel Damián Ávila quien será suspendido dos duelos.

matias noble gimnasia de jujuy
Mat&iacute;as Noble expulsado contra Deportivo Madryn

Matías Noble expulsado contra Deportivo Madryn

Cuándo saldrá el fallo defenitivo de AFA

Luego de que Gimnasia de Jujuy presentara su descargo, ahora el Tribunal de Disciplina determinó que Deportivo Madryn tiene 48 horas para presentar su postura. Se estima que el fallo definitivo saldrá el próximo lunes, ese día se tiene previsto que AFA confirme lo que sucederá con el partido y la llave por cuartos de final del Reducido.

El encuentro entre el Lobo y el equipo sureño, que iba 1-0 a favor de Gimnasia, fue suspendido en el entretiempo: el árbitro Lucas Comesaña -quien ignoró un grosero penal para los locales- denunció supuestas amenazas por parte de un dirigente del club jujeño.

Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn
Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn &nbsp;

Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn

