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19 de marzo de 2026 - 07:09
Deportes.

Gimnasia de Jujuy convoca a futbolistas para el equipo femenino: cómo probarse

El Lobo jujeño realizará una prueba de jugadoras para sumar al plantel que competirá este año en la Liga Jujeña de Fútbol.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto del plantel año 2025.

Foto del plantel año 2025.

Gimnasia de Jujuy lanzó una convocatoria abierta para futbolistas que quieran sumarse a su equipo de fútbol femenino. La prueba de jugadoras se realizará este viernes 20 de marzo a las 17 horas en el predio Papel Noa.

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La convocatoria está destinada a jugadoras de las siguientes categorías:

  • 2010

  • 2011

  • 2012

  • 2013

  • 2014

  • 2015

Desde la institución invitan a todas las interesadas a participar de esta jornada de evaluación deportiva.

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Prueba de jugadoras de Gimnasia de Jujuy.

Prueba de jugadoras de Gimnasia de Jujuy.

Recomendaciones para asistir

Desde el club informaron algunos puntos importantes a tener en cuenta:

  • Llevar hidratación

  • No asistir con camisetas de otros clubes

Una oportunidad para sumarse

La iniciativa forma parte del crecimiento del fútbol femenino en la provincia y busca incorporar nuevas jugadoras al club. Desde Gimnasia destacaron la importancia de este tipo de convocatorias como una oportunidad para que jóvenes futbolistas puedan desarrollarse y formar parte de una institución profesional.

Gimnasia de Jujuy cumple 95 años

El 18 de marzo de 1931 nació Gimnasia de Jujuy. A 95 años de una fecha histórica, cientos de mensajes en las redes sociales destacan el camino de gloria que la institución del barrio Luján sembró durante este tiempo en el fútbol local, regional y nacional.

El Lobo hoy transita un nuevo camino en la Primera Nacional de la mano Hernán Pellerano, logrando tres victorias y una derrota en el inicio de un torneo que lo tiene como protagonista desde el 2010, cuando descendió de la máxima categoría.

Afianzado como un equipo de trayectoria futbolística a nivel nacional, la institución sumó varios deportes en los últimos años que también lo catapultan como un club multideportivo, con disciplinas como básquet, vóley, hockey, gimnasia artística, ajedrez, taekwondo, rugby y triatlón.

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