Gimnasia de Jujuy convoca a futbolistas para el equipo femenino: cómo probarse

Gimnasia de Jujuy lanzó una convocatoria abierta para futbolistas que quieran sumarse a su equipo de fútbol femenino. La prueba de jugadoras se realizará este viernes 20 de marzo a las 17 horas en el predio Papel Noa .

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La convocatoria está destinada a jugadoras de las siguientes categorías:

Desde la institución invitan a todas las interesadas a participar de esta jornada de evaluación deportiva.

Desde el club informaron algunos puntos importantes a tener en cuenta:

Llevar hidratación

No asistir con camisetas de otros clubes

Una oportunidad para sumarse

La iniciativa forma parte del crecimiento del fútbol femenino en la provincia y busca incorporar nuevas jugadoras al club. Desde Gimnasia destacaron la importancia de este tipo de convocatorias como una oportunidad para que jóvenes futbolistas puedan desarrollarse y formar parte de una institución profesional.

Gimnasia de Jujuy cumple 95 años

El 18 de marzo de 1931 nació Gimnasia de Jujuy. A 95 años de una fecha histórica, cientos de mensajes en las redes sociales destacan el camino de gloria que la institución del barrio Luján sembró durante este tiempo en el fútbol local, regional y nacional.

El Lobo hoy transita un nuevo camino en la Primera Nacional de la mano Hernán Pellerano, logrando tres victorias y una derrota en el inicio de un torneo que lo tiene como protagonista desde el 2010, cuando descendió de la máxima categoría.

Afianzado como un equipo de trayectoria futbolística a nivel nacional, la institución sumó varios deportes en los últimos años que también lo catapultan como un club multideportivo, con disciplinas como básquet, vóley, hockey, gimnasia artística, ajedrez, taekwondo, rugby y triatlón.