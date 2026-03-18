95 años de historia: la increíble evolución del estadio de Gimnasia de Jujuy en el tiempo

Inauguración del Estadio 23 de Agosto - Foto: GyEJ

El 18 de marzo de 1931 nació Gimnasia de Jujuy. A 95 años de una fecha histórica, se resalta el camino de gloria que la institución del barrio Luján sembró durante este tiempo en el fútbol local, regional y nacional. Entre uno de sus grandes logros, se encuentra la remodelación del Estadio 23 de Agosto, que con el paso de los años mostró un cambio significativo.

Historia del Estadio 23 de Agosto Durante muchos años Gimnasia de Jujuy estuvo ejerciendo como local en el Estadio de la Liga Jujeña, popularmente conocido como La Tablada. Posteriormente, en la década del ‘60 el club inició la construcción de su propio estadio bajo los comandos del entonces presidente, Hugo Fayek Llapur. El lugar elegido fue el barrio Luján, ampliando el área de influencia céntrica del club hacia una zona más popular, en provecho de una donación de terrenos hecha por el gobernador (también ex dirigente y deportista del club) Horacio Guzmán en el año 1959.

Estadio 23 de Agosto - construccion Ampliación del Estadio en los 90 - Foto: GyEJ El proyecto fue desarrollado por el arquitecto Néstor Cicutto y las obras comenzaron en 1963 con la instalación del muro perimetral en la dirección de Avenida El Éxodo y la entonces conocida como avenida La Bandera. En 1965 se plantean las primeras disposiciones, en torno a la idea de un estadio distinto, misma que terminaría desembocando en la característica forma ovalada alrededor del campo de juego. Ya en 1970 se colocan las tribunas (tripartitas, una platea y las dos populares que se cerraban dando lugar a los vestuarios), con la licitación a cargo de la constructora Francisco Dios Pérez.

image La inauguración tendría lugar un 18 de marzo de 1973, aniversario del club y ocasión del debut del equipo en el Regional. Tras un acto con presencias de autoridades políticas y clericales de la provincia, el resultado acompañó con un triunfo 3-0 sobre Vélez de Catamarca (el volante Oscar Ochoaizpur entraría a la historia como el autor del primer gol en el césped del estadio). Como el Lobo ganó aquel certamen, pudo presentar su nueva casa a nivel nacional, siendo el Estadio del Barrio Luján halagado por medios nacionales. Poco después, se le impondría el nombre oficial de 23 De Agosto, en honor a la fecha patria jujeña y los orígenes del club.

Décadas después, en 1992 se produjo un reacondicionamiento de las facilidades de la platea y, más importante, la elevación de la tribuna faltante, la preferencial, esto ya bajo la conducción del Ingeniero Raúl Ulloa. image El Estadio 23 de Agosto elegido para ser sede de la Copa América En 2009, con la elección de Gimnasia y Esgrima como uno de los tres clubes sedes para la Copa América 2011, se inició la última gran transformación del estadio. Además de la mejoras en nivelación y capacidad de las tribunas populares y preferencial, el foco estuvo puesto en la platea, con la dirección del Ingeniero Antonio Coletti. Se convirtió esta última entonces en el sector con más aforo, sumando múltiples cabinas y palcos de primer nivel, oficinas y accesos elevados. También se cambiaron las torres de iluminación y se instaló un tablero electrónico sobre la popular norte. La reinauguración tuvo lugar el 29 junio, poco antes del inicio de la Copa, con actos protocolares de las autoridades y un evento musical al que concurrieron 10.000 jujeños. Además de recibir a las selecciones internacionales que participaron del evento, posteriormente llegaron eventos tales como partidos de la Selección Argentina de rugby, Los Pumas. Fuente: Área de Historia de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Estadio 23 de agosto renovado

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