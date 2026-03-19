River Plate jugará en el Grupo H de la Sudamericana con Bragantino, Blooming y Carabobo

Ya está definido el grupo de River Plate de la fase inicial de la Copa Sudamericana , el torneo continental que el Millonario vuelve a jugar luego de 11 años. Los dirigidos por Eduardo Coudet jugarán en el Grupo H ante Bragantino de Brasil, Bloooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela.

La segunda competición en importancia continental tendrá al equipo argentino como protagonista en un grupo de dificultad media. Los de Chacho buscarán hacerse fuertes de local para asegurar la clasificación y no tener sorpresas.

El sorteo se realizó en la sede de la Conmebol en Luque y los representantes del equipo de Núñez fueron Leonardo Ponzio, David Trezeguet y el vicepresidente Ignacio Villarroel, ante la ausencia del presidente Stefano Di Carlo y del secretario técnico Enzo Francescoli por cuestiones personales.

River Plate en la Copa Sudamericana River Plate en la Copa Sudamericana

Cómo se juega la Copa Sudamericana

El certamen que reunirá a varios equipos argentinos, marca que el primero de cada grupo pasará directamente a los octavos de final, en tanto que el segundo de la zona jugará una ronda de playoffs contra un tercero de la Libertadores.

Cómo clasificó River Plate

El equipo Millonario no pudo ganar ningún torneo en el 2025, ni tampoco logró ser el primero de la tabla anual, por lo que no ingresó a la Copa Libertadores. Fue el cuarto de esa tabla general y clasificó al segundo certamen en importancia de América como cabeza de serie.

Los otro grupos

San Lorenzo tendrá un cruce fuerte con el Santos de Neymar, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta, conjunto paraguayo que debuta en esta edición. A Racing le tocó Botafogo, al que ya venció en la última edición de la Recopa, Carracas y jugará ante Independiente Petrolero en los 2.790 metros de altura de Sucre, Bolivia.

Grupo A

América de Cali (Colombia)

Tigre

Macará (Ecuador)

Alianza Atlético (Perú)

Grupo B

Atlético Mineiro (Brasil)

Cienciano (Perú)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Juventud Las Piedras (Uruguay)

Grupo C

San Pablo (Brasil)

Millonarios (Colombia)

Boston River (Uruguay)

O'Higgins (Chile)

Grupo D

Santos (Brasil)

San Lorenzo

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Recoleta (Paraguay)

Grupo E

Racing

Caracas (Venezuela)

Independiente (Bolivia)

Botafogo (Brasil)

Grupo F

Gremio (Brasil)

Palestino (Chile)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Riestra

Grupo G

Olimpia (Paraguay)

Vasco da Gama (Brasil)

Audax Italiano (Chile)

Barracas Central

Grupo H