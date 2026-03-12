viernes 13 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 23:38
Liga Profesional

River Plate castigó a Huracán con una victoria por 2 a 1

Todo lo que dejó el duelo entre Huracán y River Plate: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

El Globo tropezó este jueves ante el Millonario, en la fecha 10 del Apertura, y el partido terminó 1-2 a favor de la visita. A los 26 minutos del primer tiempo y después de un remate de cabeza, Sebastián Driussi fue el encargado de marcar el 1 a 0. La igualdad temporal fue conseguida por Jordy Caicedo, al minuto 46 de la misma mitad (de penal). El gol que sentenció el resultado final llevó la firma de Gonzalo Montiel y llegó a través de un remate desde los doce pasos en el minuto 39 de la segunda etapa.

El volante de River Plate Juan Fernando Quintero desperdició la posibilidad de ponerse en ventaja después de malograr un penal en el minuto 69 del segundo tiempo.

La figura del partido fue Gonzalo Montiel. El defensor de River Plate fue importante por convertir 1 gol y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

Jordy Caicedo fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Huracán mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 5 veces al arco contrario.

El estratega de Huracán, Diego Martínez, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Hernán Galíndez en el arco; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y César Ibáñez en la línea defensiva; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda y Óscar Romero en el medio; y Thaiel Peralta, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Eduardo Coudet salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Santiago Beltrán bajo los tres palos; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña en defensa; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kendry Páez, Tomás Galván y Ian Subiabre en la mitad de cancha; y Sebastián Driussi en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en la Quema fue Nicolás Ramírez.

Para la siguiente fecha, el Globo actuará de visitante frente a Aldosivi, mientras que el Millonario recibirá a Sarmiento.

Cambios en Huracán
  • 54' 2T - Salió Alejandro Martínez por Juan Francisco Bisanz
  • 73' 2T - Salieron Thaiel Peralta por Lucas Blondel y Jordy Caicedo por Luciano Giménez
  • 89' 2T - Salió Óscar Romero por Leonardo Sequeira
Amonestados en Huracán:
  • 16' 1T Leonardo Gil (Conducta antideportiva), 17' 1T Fabio Pereyra (Insultar o desaprobar al árbitro), 29' 2T Ignacio Campo (Conducta antideportiva), 34' 2T Sebastián Meza (Discutir con un rival), 52' 2T Juan Francisco Bisanz (Insultar o desaprobar al árbitro) y 52' 2T Luciano Giménez (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Huracán:
  • 35' 2T Lucas Carrizo (Roja directa)

Cambios en River Plate
  • 45' 2T - Salió Sebastián Driussi por Joaquín Freitas
  • 66' 2T - Salieron Tomás Galván por Facundo Colidio y Ian Subiabre por Juan Fernando Quintero
  • 87' 2T - Salieron Marcos Acuña por Matías Viña y Kendry Páez por Paulo Díaz
Amonestados en River Plate:
  • 30' 1T Fausto Vera (Insultar o desaprobar al árbitro), 32' 1T Marcos Acuña (Conducta antideportiva) y 50' 2T Matías Viña (Conducta antideportiva)

Expulsado en River Plate:
  • 35' 2T Facundo Colidio (Roja directa)

