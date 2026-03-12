River Plate castigó a Huracán con una victoria por 2 a 1

El Globo tropezó este jueves ante el Millonario, en la fecha 10 del Apertura, y el partido terminó 1-2 a favor de la visita. A los 26 minutos del primer tiempo y después de un remate de cabeza, Sebastián Driussi fue el encargado de marcar el 1 a 0. La igualdad temporal fue conseguida por Jordy Caicedo, al minuto 46 de la misma mitad (de penal). El gol que sentenció el resultado final llevó la firma de Gonzalo Montiel y llegó a través de un remate desde los doce pasos en el minuto 39 de la segunda etapa.

Francisco González Metilli le dio la victoria a Belgrano ante Estudiantes (RC)

Talleres le ganó con claridad a Instituto por 2 a 0

El volante de River Plate Juan Fernando Quintero desperdició la posibilidad de ponerse en ventaja después de malograr un penal en el minuto 69 del segundo tiempo.

La figura del partido fue Gonzalo Montiel. El defensor de River Plate fue importante por convertir 1 gol y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

Jordy Caicedo fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Huracán mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 5 veces al arco contrario.

El estratega de Huracán, Diego Martínez, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Hernán Galíndez en el arco; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y César Ibáñez en la línea defensiva; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda y Óscar Romero en el medio; y Thaiel Peralta, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Eduardo Coudet salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Santiago Beltrán bajo los tres palos; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña en defensa; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kendry Páez, Tomás Galván y Ian Subiabre en la mitad de cancha; y Sebastián Driussi en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en la Quema fue Nicolás Ramírez.

Para la siguiente fecha, el Globo actuará de visitante frente a Aldosivi, mientras que el Millonario recibirá a Sarmiento.

Cambios en Huracán

54' 2T - Salió Alejandro Martínez por Juan Francisco Bisanz

73' 2T - Salieron Thaiel Peralta por Lucas Blondel y Jordy Caicedo por Luciano Giménez

89' 2T - Salió Óscar Romero por Leonardo Sequeira

Amonestados en Huracán:

16' 1T Leonardo Gil (Conducta antideportiva), 17' 1T Fabio Pereyra (Insultar o desaprobar al árbitro), 29' 2T Ignacio Campo (Conducta antideportiva), 34' 2T Sebastián Meza (Discutir con un rival), 52' 2T Juan Francisco Bisanz (Insultar o desaprobar al árbitro) y 52' 2T Luciano Giménez (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Huracán:

35' 2T Lucas Carrizo (Roja directa)

Cambios en River Plate

45' 2T - Salió Sebastián Driussi por Joaquín Freitas

66' 2T - Salieron Tomás Galván por Facundo Colidio y Ian Subiabre por Juan Fernando Quintero

87' 2T - Salieron Marcos Acuña por Matías Viña y Kendry Páez por Paulo Díaz

Amonestados en River Plate:

30' 1T Fausto Vera (Insultar o desaprobar al árbitro), 32' 1T Marcos Acuña (Conducta antideportiva) y 50' 2T Matías Viña (Conducta antideportiva)

Expulsado en River Plate:

35' 2T Facundo Colidio (Roja directa)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)