12 de marzo de 2026 - 16:41
Fútbol.

Finalissima en duda: Argentina quiere el Monumental y España propone el Bernabéu

La Finalissima entre los campeones de América y Europa aún no tiene sede confirmada. España propone jugar en el Bernabéu y la AFA insiste con el Monumental.

Por  Judith Girón
El encuentro, que enfrentará al campeón de la Copa América 2024 con el ganador de la UEFA Euro 2024, estaba previsto inicialmente para disputarse en Doha, Qatar. Sin embargo, el conflicto bélico en Medio Oriente obligó a replantear la organización del evento.

Ante ese escenario, desde la UEFA surgió la propuesta de trasladar el partido al Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid. La posibilidad cuenta con el respaldo de dirigentes del fútbol español, que consideran lógico que el duelo se juegue en Europa debido a que la mayoría de los futbolistas actúan en ese continente.

La Finalissima entre los campeones de América y Europa aún no tiene sede confirmada

image
Finalissima: Argentina quiere el Monumental y Espa&ntilde;a propone el Bernab&eacute;u

Finalissima: Argentina quiere el Monumental y España propone el Bernabéu

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, sostuvo que el partido debería disputarse en un estadio neutral, aunque reconoció que Europa aparece como la opción más viable en el contexto actual.

Del otro lado, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, expresó públicamente su deseo de que el encuentro se juegue en el Estadio Monumental, casa de River Plate.

“España quiere que se juegue allá y yo quiero que se juegue en el Monumental”, afirmó el dirigente, quien además mantendrá una reunión con el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, para analizar las alternativas.

No obstante, la opción del estadio de Núñez presenta un inconveniente logístico: para la fecha prevista del partido, el 27 de marzo, el recinto ya tiene programados recitales de la banda AC/DC, lo que podría complicar su disponibilidad.

Mientras tanto, otras sedes como Lisboa o Londres también aparecen entre las alternativas que analizan las autoridades del fútbol mundial.

La Finalissima enfrentará a la Argentina campeona de América, que buscará defender el título logrado en 2021 tras vencer a Italia en Wembley, frente a una España que llega como campeona de Europa.

