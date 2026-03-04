River presentó a Eduardo Coudet como entrenador: "No vine a un cumple, hay que ganar campeonatos"

River tiene nuevo entrenador: tras la salida de Marcelo Gallardo, este miércoles el millonario oficializó a Eduardo "Chacho" Coudet como el flamante DT del equipo de primera división.

El flamante técnico llegó al país a la madrugada, firmó contrato esta mañana tras rescindir su vínculo con el Alavés español y esta tarde dirigirá su primera práctica al frente del equipo. Sin embargo, antes tuvo su encuentro con la prensa y explicó su arribo. "Me gusta el lío, por eso estoy acá", declaró, sin desentenderse del complicado presente de su nuevo club, al que tratará de darle una inyección anímica mientras busca darle su marca al juego del equipo.

Los posteos de River: "Bienvenido Chacho" Antes de la conferencia de prensa, River realizó tres posteos en sus redes sociales donde dieron oficialmente la bienvenida a Coudet. En primera instancia, publicaron un video con imágenes antiguas, destacando: "Estos caminos se iban a cruzar".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por River Plate (@riverplate) Posteriormente, el club de Ñúnez compartió otras dos imágenes del entrenador con la ropa correspondiente de la institución. Minutos después, arrancó la conferencia de prensa donde también estuvieron presentes el presidente, Stéfano Di Carlo, y el mánager deportivo, Enzo Francescoli.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por River Plate (@riverplate) Reviví la conferencia completa de Coudet en su presentación Coudet no olvidó a su predecesor, Marcelo Gallardo, y decidió agradecerle públicamente por una conversación que tuvieron antes de que el ex Celta de Vigo asumiera: "Se fue el entrenador más ganador en la historia del club y lo primero que hice fue comunicarme con él. Quiero agradecerle de corazón". Embed - Presentación oficial de Eduardo Coudet como director técnico de River | Conferencia de prensa

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.