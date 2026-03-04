miércoles 04 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de marzo de 2026 - 11:48
Fútbol.

River presentó a Eduardo Coudet como entrenador: "No vine a un cumple, hay que ganar campeonatos"

Este miércoles River oficializó a Eduardo Coudet como el nuevo entrenador del club luego de la salida de Marcelo Gallardo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
eduardo coudet
Lee además
Eduardo Coudet llegó a la Argentina para convertirse en nuevo DT de River. 
Los detalles

Eduardo Coudet llegó a la Argentina para convertirse en nuevo DT de River
Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet comparten un abrazo sonriente durante el partido entre River Plate y Rosario Central en mayo de 2015. (Foto Baires)
Deportes.

El Chacho Coudet cada vez más cerca de River Plate

El flamante técnico llegó al país a la madrugada, firmó contrato esta mañana tras rescindir su vínculo con el Alavés español y esta tarde dirigirá su primera práctica al frente del equipo. Sin embargo, antes tuvo su encuentro con la prensa y explicó su arribo. "Me gusta el lío, por eso estoy acá", declaró, sin desentenderse del complicado presente de su nuevo club, al que tratará de darle una inyección anímica mientras busca darle su marca al juego del equipo.

Los posteos de River: "Bienvenido Chacho"

Antes de la conferencia de prensa, River realizó tres posteos en sus redes sociales donde dieron oficialmente la bienvenida a Coudet. En primera instancia, publicaron un video con imágenes antiguas, destacando: "Estos caminos se iban a cruzar".

Embed

Posteriormente, el club de Ñúnez compartió otras dos imágenes del entrenador con la ropa correspondiente de la institución. Minutos después, arrancó la conferencia de prensa donde también estuvieron presentes el presidente, Stéfano Di Carlo, y el mánager deportivo, Enzo Francescoli.

Embed

Reviví la conferencia completa de Coudet en su presentación

Coudet no olvidó a su predecesor, Marcelo Gallardo, y decidió agradecerle públicamente por una conversación que tuvieron antes de que el ex Celta de Vigo asumiera: "Se fue el entrenador más ganador en la historia del club y lo primero que hice fue comunicarme con él. Quiero agradecerle de corazón".

Embed - Presentación oficial de Eduardo Coudet como director técnico de River | Conferencia de prensa

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Eduardo Coudet llegó a la Argentina para convertirse en nuevo DT de River

El Chacho Coudet cada vez más cerca de River Plate

Franco Colapinto se divierte en la previa del inicio de la temporada de Fórmula 1: confesiones, fobias y Messi

Jujuy Básquet se prepara para tres partidos de local: cuándo juega y contra quiénes

AFA ratificó el paro: no habrá fútbol este fin de semana en todas las categorías

Lo que se lee ahora
jujuy basquet se prepara para tres partidos de local: cuando juega y contra quienes video
Liga Argentina.

Jujuy Básquet se prepara para tres partidos de local: cuándo juega y contra quiénes

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Alerta amarilla por varios días para Jujuy.
Importante.

Se renovó el alerta amarilla para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntariosLa Cruz Roja Argentina cumple 143 años video
Sociedad.

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

Herido por el temporal de viento. video
Herido.

Temporal de viento en Jujuy: la rama de un árbol cayó sobre un motociclista en Alto La Viña

Corte en la Ruta 56. video
Precaución.

Temporal de viento en Jujuy: comunicado de EJESA

Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios video
Economía.

Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel