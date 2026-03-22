EN VIVO: River Plate vence parcialmente 1-0 a Estudiantes (RC)

En el minuto 69, Gonzalo Montiel anota para el Millonario. La visita supera por 1 a 0 a Estudiantes RC en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.
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En el minuto 69, Gonzalo Montiel anota para el Millonario. La visita supera por 1 a 0 a Estudiantes RC en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Estudiantes (RC) busca levantarse de su derrota ante Racing Club en el Presidente Perón. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 2 goles marcados y con 4 en su arco.
En la jornada anterior, River Plate derrotó 2-0 a Sarmiento. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 3 en su arco.
Nazareno Arasa fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.
Gerardo Acuña presentó una alineación 4-5-1 con Agustín Lastra defendiendo la portería; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda y Matías Valenti en la zaga; Tomás González, Nicolás Talpone, Francisco Romero, Siro Rosané y Gabriel Alanís en el centro del campo; y con Martín Garnerone en el ataque.
Por su parte, Eduardo Coudet salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Santiago Beltrán en la portería; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña en la línea defensiva; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Sebastián Driussi y Ian Subiabre en el mediocampo; y Joaquín Freitas en la delantera.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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