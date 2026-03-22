EN VIVO: River Plate vence parcialmente 1-0 a Estudiantes (RC)

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En el minuto 69, Gonzalo Montiel anota para el Millonario. La visita supera por 1 a 0 a Estudiantes RC en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

Las estadísticas del encuentro entre Estudiantes (RC) y River Plate del Apertura: Posesión: Estudiantes (RC) (60%) VS River Plate (40%)

(60%) VS (40%) Tiros al arco: Estudiantes (RC) (4) VS River Plate (3)

(4) VS (3) Fouls cometidos: Estudiantes (RC) (7) VS River Plate (5)

(7) VS (5) Pases Correctos: Estudiantes (RC) (160) VS River Plate (287)

(160) VS (287) Pases Incorrectos: Estudiantes (RC) (65) VS River Plate (48)

(65) VS (48) Recuperaciones: Estudiantes (RC) (4) VS River Plate (16)

(4) VS (16) Tarjetas Amarillas: Estudiantes (RC) (2) VS River Plate (2)

(2) VS (2) Tiros Libres: Estudiantes (RC) (0) VS River Plate (1) Así llegan Estudiantes (RC) y River Plate En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura Estudiantes (RC) busca levantarse de su derrota ante Racing Club en el Presidente Perón. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 2 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura En la jornada anterior, River Plate derrotó 2-0 a Sarmiento. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 3 en su arco.

Nazareno Arasa fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini. Formación de Estudiantes (RC) hoy Gerardo Acuña presentó una alineación 4-5-1 con Agustín Lastra defendiendo la portería; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda y Matías Valenti en la zaga; Tomás González, Nicolás Talpone, Francisco Romero, Siro Rosané y Gabriel Alanís en el centro del campo; y con Martín Garnerone en el ataque. Formación de River Plate hoy Por su parte, Eduardo Coudet salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Santiago Beltrán en la portería; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña en la línea defensiva; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Sebastián Driussi y Ian Subiabre en el mediocampo; y Joaquín Freitas en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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