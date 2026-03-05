River Plate anunció que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA

River Plate anunció que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La institución lo confirmó mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

La decisión se da en medio de desacuerdos con el funcionamiento del organismo que conduce el fútbol argentino y con algunas decisiones reglamentarias adoptadas recientemente durante las competencias.

Desde el club señalaron que consideran que actualmente no existen garantías procedimentales claras en la toma de decisiones dentro del Comité Ejecutivo.

Además, cuestionaron que en varias oportunidades se hayan debatido temas importantes sin estar previamente incluidos en el orden del día ni sometidos a votación formal entre los miembros.

River también reiteró su postura histórica en favor de un torneo de Primera División con 20 equipos y del modelo de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro.

Sede de la AFA, en Buenos Aires. Sede de la AFA.

El comunicado completo de River Plate

“Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes.

En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva.

Por este motivo —y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados— el club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino”.