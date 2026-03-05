jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de marzo de 2026 - 17:36
Compromiso.

Presentación oficial de la Asociación Jujeña de Enduro y Rescate

La nueva entidad busca impulsar el motociclismo deportivo, realizar acciones solidarias y brindar asistencia en zonas de difícil acceso.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Presentaron la Asociación Jujeña de Enduro y Rescate.

Presentaron la Asociación Jujeña de Enduro y Rescate.

La Asociación Jujeña de Enduro y Rescate (AJER) fue presentada oficialmente con el objetivo de impulsar el motociclismo deportivo en la provincia y generar acciones solidarias y de asistencia en terrenos complejos. La nueva comisión está encabezada por Juan Manuel Zorrilla, quien destacó el crecimiento del grupo y la importancia de institucionalizar la actividad.

Lee además
Un jujeño viajó a Salta a competir en el Regional de Enduroy le robaron la moto
Inseguridad.

Un jujeño viajó a Salta a competir en el Regional de Enduro y le robaron la moto
Antonio “Toto” Balút - Enduro
Motociclismo.

Con 14 años, Toto Balut ya es subcampeón de Enduro del NOA y no piensa frenar

“Estamos muy contentos acá con el grupo de enduro, para que la gente se pueda acercar y pueda conocer”, expresó Zorrilla durante la presentación.

El presidente de la nueva comisión también remarcó que lograron obtener la personería jurídica gracias al apoyo del Gobierno de la provincia, junto con la Secretaría de Deportes y el área de Turismo.

En ese sentido, adelantó que uno de los objetivos será fortalecer el calendario deportivo regional. “La idea es traer las carreras de enduro que justamente ahora el 14 y 15 de marzo se va a hacer en San Pedro, en la competencia del jujeño-salteño”, indicó.

enduro

Tres pilares que guían el proyecto

Desde la organización explicaron que la asociación se estructura sobre tres pilares fundamentales que orientarán todas las actividades.

El pilar deportivo apunta a promover el desarrollo del enduro, motocross y disciplinas afines, mediante la organización y fiscalización de competencias, eventos y exhibiciones que impulsen el crecimiento del motociclismo en Jujuy y en el país.

El pilar social contempla la realización de travesías turísticas y solidarias sin fines de lucro, con el objetivo de llegar a zonas de difícil acceso llevando donaciones y colaborando con otras entidades en iniciativas deportivas y comunitarias.

Finalmente, el pilar civil busca brindar asistencia de rescate en lugares inhóspitos o de difícil acceso cuando la sociedad o el Estado lo requieran, además de gestionar proyectos ante autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Trabajo conjunto con organismos de emergencia

Durante la presentación se destacó que la asociación trabajará articuladamente con organismos de respuesta ante emergencias como Defensa Civil, SAME y Bomberos, que acompañan esta iniciativa.

“Es todo sin fines de lucro, lo hacemos desde el convencimiento, trabajando en el deporte y también acompañando a todas estas actividades que nos acompañan”, señalaron desde la organización.

Asociación Jujeña de Enduro y Rescate (1)

Un semillero de pilotos jujeños

Zorrilla también destacó el crecimiento del grupo de riders que integra la asociación y el potencial que existe en la provincia.

“Tenemos un cuerpo de pilotos jóvenes que pueden dar un futuro importante en el enduro. Hemos comenzado de abajo, éramos unos cuantos y ahora somos 40 en el club”, concluyó.

Con esta iniciativa, la AJER busca consolidar el enduro como disciplina deportiva en Jujuy y, al mismo tiempo, generar un espacio de integración social, solidaridad y asistencia en situaciones de emergencia.

Embed - JUAN MANUEL ZORRILLA - ENDURO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un jujeño viajó a Salta a competir en el Regional de Enduro y le robaron la moto

Con 14 años, Toto Balut ya es subcampeón de Enduro del NOA y no piensa frenar

River Plate anunció que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA

Faustino Oro perdió su última partida y quedó a un paso de ser el gran maestro más joven en la historia

Jujuy Básquet juega este jueves ante Sportivo Suardi: horario y entradas

Lo que se lee ahora
Stefano Di Carlo, presidente de River.
Comunicado.

River Plate anunció que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA

Por  Federico Franco

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Gripe 2026: comienza la campaña desde el Ministerio de Salud.
Salud.

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado
Seguridad.

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado

Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon en Jujuy por reclamos salariales
Protesta.

Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon en Jujuy por reclamos salariales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel