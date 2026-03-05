Presentación oficial de la Asociación Jujeña de Enduro y Rescate

La Asociación Jujeña de Enduro y Rescate (AJER) fue presentada oficialmente con el objetivo de impulsar el motociclismo deportivo en la provincia y generar acciones solidarias y de asistencia en terrenos complejos. La nueva comisión está encabezada por Juan Manuel Zorrilla , quien destacó el crecimiento del grupo y la importancia de institucionalizar la actividad.

“Estamos muy contentos acá con el grupo de enduro, para que la gente se pueda acercar y pueda conocer”, expresó Zorrilla durante la presentación.

El presidente de la nueva comisión también remarcó que lograron obtener la personería jurídica gracias al apoyo del Gobierno de la provincia, junto con la Secretaría de Deportes y el área de Turismo.

En ese sentido, adelantó que uno de los objetivos será fortalecer el calendario deportivo regional. “La idea es traer las carreras de enduro que justamente ahora el 14 y 15 de marzo se va a hacer en San Pedro , en la competencia del jujeño-salteño ”, indicó.

enduro

Tres pilares que guían el proyecto

Desde la organización explicaron que la asociación se estructura sobre tres pilares fundamentales que orientarán todas las actividades.

El pilar deportivo apunta a promover el desarrollo del enduro, motocross y disciplinas afines, mediante la organización y fiscalización de competencias, eventos y exhibiciones que impulsen el crecimiento del motociclismo en Jujuy y en el país.

El pilar social contempla la realización de travesías turísticas y solidarias sin fines de lucro, con el objetivo de llegar a zonas de difícil acceso llevando donaciones y colaborando con otras entidades en iniciativas deportivas y comunitarias.

Finalmente, el pilar civil busca brindar asistencia de rescate en lugares inhóspitos o de difícil acceso cuando la sociedad o el Estado lo requieran, además de gestionar proyectos ante autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Trabajo conjunto con organismos de emergencia

Durante la presentación se destacó que la asociación trabajará articuladamente con organismos de respuesta ante emergencias como Defensa Civil, SAME y Bomberos, que acompañan esta iniciativa.

“Es todo sin fines de lucro, lo hacemos desde el convencimiento, trabajando en el deporte y también acompañando a todas estas actividades que nos acompañan”, señalaron desde la organización.

Asociación Jujeña de Enduro y Rescate (1)

Un semillero de pilotos jujeños

Zorrilla también destacó el crecimiento del grupo de riders que integra la asociación y el potencial que existe en la provincia.

“Tenemos un cuerpo de pilotos jóvenes que pueden dar un futuro importante en el enduro. Hemos comenzado de abajo, éramos unos cuantos y ahora somos 40 en el club”, concluyó.

Con esta iniciativa, la AJER busca consolidar el enduro como disciplina deportiva en Jujuy y, al mismo tiempo, generar un espacio de integración social, solidaridad y asistencia en situaciones de emergencia.